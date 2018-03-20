"Если у мужчины уже два брачных договора с разными женщинами, и по одному и тому же имуществу возникает спор у двух жен, какая из них может претендовать на имущество первой?", – спросил меня один из читателей.

И, надо сказать, я задумалась. В первую очередь, даже не над сутью заданного вопроса, а над тем, что из-за отсутствия реестра заключенных брачных договоров, благодаря которому вступающие в брак могли бы друг другу предоставлять выписки, свидетельствующие либо о заключенных ранее брачных договорах, либо об их отсутствии, могут возникать разного рода сложности. И в этот момент вспомнила почти анекдотичную историю, которая произошла после того, как у нотариусов появился доступ к реестрам актов гражданского состояния. Женщина обратилась к нотариусу с необычной просьбой: проверить в реестре сведения о записи ее супруга отцом еще каких-то детей. Что двигало этой женщиной – история умалчивает. Однако, если представить, что она действует в интересах общих с ее супругом детей, преследуя защиту их имущественных прав, то, в принципе, информация о том, есть ли у супруга "на стороне" другие дети, будет не лишней.

Но вернемся к гипотетическому реестру брачных договоров и проясним вопрос. Если стороны, заключая брачный договор, решили изменить законный режим собственности на договорной, то нет ничего страшного в том, что после расторжения брака кто-то из пары или оба вступают в повторные браки и уже в этих новых браках заключают свои брачные договоры. И в этом случае информация о наличии или отсутствии заключенного брачного договора для следующих супругов не так уж и важна. Ведь если в ранее заключенном брачном договоре речь шла исключительно об установлении режима собственности нажитого в браке имущества – будет оно личным или общим, – то такой статус-кво в отношении распределенного между супругами имущества сохранится для каждого и в последующих браках. И уже на базе этого личного имущества каждый будет выстраивать в последующих браках собственные имущественные конструкции, но уже с другими людьми и в другое время.

Да, могут возникнуть определенные сложности, если, скажем, брачным договором в отношении того или иного имущества установлен режим общей совместной или общей долевой собственности, но и это решаемо. Главное, как говорится, знать предмет.

Но если брачный договор заключается с условной целью "Дорожная карта семьи" и этим договором пара не только определяет режим собственности, но и фактически устанавливает для себя определенные финансовые правила, в том числе, и те правила, по которым бывшие супруги будут жить уже после расторжения брака, то вот эта-то информация была бы очень кстати для тех, кто решает связать себя узами брака с тем, кто там уже побывал.

Например, мужчина решает жениться повторно, однако у него уже есть определенные финансовые обязательства перед бывшей супругой по брачному договору (единовременные выплаты, ежемесячные выплаты в качестве содержания бывшей супруги (алименты), оплаты аренды жилья или обязательства по покупке нового жилья для бывшей супруги и т.д.), которые он выполняет по-разному. И вот об этом-то новой супруге, конечно же следовало бы узнать перед заключением брака. Ведь ситуации бывают разные. По брачным договорам также могут возникать долги, которые впоследствии могут взыскиваться в судебном порядке. А это, скажем прямо, далеко не радужное время, в том числе и для той, которая решила выйти замуж за того, кто не выполняет обязательства по брачному договору. Что уж говорить о том, что задолженность по брачному договору – это прямой путь в реестр должников со всеми вытекающими последствиями, а также определенный риск получить в отношении своего личного имущества статус "под арестом".

Очевидно, что для таких случаев значение реестра заключенных брачных договоров переоценить сложно. Чего греха таить? Каждый, начинающий жизнь "заново", подвержен соблазну скрыть перед своим избранником или избранницей то, что его/ее не красит, а выставляют напоказ лишь то, что может привлечь/увлечь/завлечь и еще ряд глаголов, способных отобразить суть происходящего. И далеко не каждый, особенно мужчина, выставляет напоказ свои обязательства, долги и прочее – скелет, а может, и не один, прячется подальше в шкаф. А зря! Вот я убеждена, что зря. Ведь если говорить начистоту с той, которая собирается выйти замуж, в том числе и о тянущейся долговой дорожке, то лучшего способа проверить искренность чувств вряд ли можно придумать. В своей книге я не один раз писала, что лишь предложение заключить брачный договор (или договор о правовом статусе имущества в "гражданском браке") способно сыграть роль лакмусовой бумажки отношений. В принципе, и упоминание об уже заключенном брачном договоре, но с другой женщиной, со всеми вытекающими финансовыми последствиями, способно выполнить ту же роль лакмусовой бумажки. Я – за честность в отношениях. Причем как в одну, так и в другую сторону. Если мужчина взял на себя обязательства (причем не важно, на словах или по условиям договора), их нужно просто выполнить, а не рассказывать почему "нет". Равно как и женщина, выходя замуж и рассказывая о любви и преданности, не должна в уме держать что-то иное, иначе закон бумеранга сработает в полную силу.

И вот, подводя итог сегодняшним рассуждениям, прихожу к выводу, что реестр брачных договоров, на мой взгляд, был бы способен одних уберечь от опрометчивого шага, а другим позволил бы увидеть истину в отношениях и не пришлось бы уже выяснять, кто из жен – бывшая или настоящая – имеет больше прав на имущество, если они обе заключили брачный договор.

Хотя, на мой взгляд, такая постановка вопроса не очень корректна, исходя из законодательных норм.