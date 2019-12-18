Недавно, т. зв. руководством “ДНР” было принято решение приостановить финансирование крупнейшего химзавода Донбасса — "Стирол", в оккупированной Горловке.

Так вот, правительство на нем одном не остановилось и дальше закрывают крупные предприятия Донецкой области.

С 24 декабря Донецкий Завод Высоковольтных Опор (ДЗВО), будет законсервирован. Этот завод является предприятием по изготовлению металлических конструкций, и опор высоковольтных линий, которые эксплуатируются в 35-ти странах ближнего и дальнего зарубежья.

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Всех рабочих предприятия уже предупредили об увольнении, но правительство никак не интересует то, что альтернативной работы для них в "республике" нет, в связи с чем, люди будут вынуждены искать работу за пределами "республик".

И на этом еще не все, ведь столь близок к закрытию и электротехнический завод. Хоть официального подтверждения еще нет, но местные жители в социальных сетях уже говорят об этом и аргументируют это тем, что у завода давно нет заказов, поэтому работники вынуждены выходить на работу всего 2 дня в неделю.

"Люди работают до нового года 2 дня в неделю, заказов нет, после нового года закрывается", — пишут местные жители в социальных сетях.

Также, они пишут о том, что сотрудников выставляют на улицу аккурат перед Новым годом. В центр занятости официально подали 161 человек, а на заводе, пока оставляют только охрану. По их словам, причина закрытия предприятия — отсутствие заказов. Ну конечно, а откуда им взяться если попросту, все торговые пути для республик закрыты, а России продукция с этих заводов попросту не нужна…

Тем временем, пока т. зв. правительство заверяет людей о том, что все будет хорошо и мы идем правильной дорогой на пути к "процветанию", на Донбассе одна часть предприятий уже закрыта…вторая продолжает закрываться, а третья попросту переходит в руки частных собственников…

Рабочих мест становится все меньше и меньше…в конечном итоге, для людей не будет работы, ведь со времен начала войны, никакого нового предприятия открыто не было, дабы обеспечить работой всех этих бывших работников завода…тем самым, они просто были предоставлены сами себе!

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