Радуцький заявив, що локдаун в Україні можуть ввести раніше 8 січня

Карантин в Україні можуть посилити до 8 січня 2021 роки, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршуватиметься.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 10 грудня заявив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький. Він пояснив, що зараз медична система України може справлятися з навантаженням навіть 30 тисяч хворих на добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ніхто не говорить, що це буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за 7 днів може попередити про інші дати ... Ніхто не буде чекати 8 січня", – сказав він, пояснивши, що саме 8 січня може бути пікове навантаження.

Також Радуцький підкреслив, що як раз на новорічні свята буде зростання захворюваності, і від цього нікуди не дітися.

Нагадаємо, що раніше він ефект від карантину вихідного дня був би великим, якби під час нього зупиняли роботу громадського транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що необхідність введення посилених карантинних заходів в Україні з 8 по 24 січня обумовлена прогнозами зростання кількості хворих COVID-19. Саме в цей період очікується піку грипоподібних захворювань.