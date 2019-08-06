Народний депутат України Артур Палатний: Новій Раді необхідно зберегти Комітет із питань сім'ї, молоді, спорту та туризму

У новій Верховній Раді необхідно зберегти окремий комітет, що займався б питаннями сім'ї, молоді, спорту та туризму. Про це заявив нардеп Артур Палатний, який очолює Комітет ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль.

У ЗМІ з'явилася інформація, що в новому парламенті більшу частину комітетів, які займалися гуманітарними питаннями, об'єднають в один великий гуманітарний та інформаційний комітет.

"У жодному разі не можна об'єднувати всі гуманітарні питання в один комітет. Володимир Зеленський як новий президент повинен відстоювати цінності сім'ї, права молоді та спортсменів, підтримувати сферу туризму. Якщо все це змішати з іншими напрямками в один великий комітет, то новим парламентаріям на вирішення питань, якими раніше займався Комітет ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, просто забракне часу", – сказав Артур Палатний.

Водночас спортивна і молодіжна громадськість побоюється, що ліквідація профільного Комітету в Раді може поставити під загрозу зриву підготовку наших спортсменів до Олімпійських ігор-2020.

"Сьогодні візитівкою України на міжнародній арені є не старі або нові політики, а саме спортсмени. Вони – наше головне надбання", – сказав Артур Палатний.

Він додав, що це позиція всієї молодіжної та спортивної громадськості.

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