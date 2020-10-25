Рада дала рекомендації, як поводитися на виборчих дільницях

Верховна Рада України закликала громадян у день місцевих виборів, 25 жовтня, не забувати про заходи безпеки під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Своє звернення із переліком правил поводження на виборчих дільницях парламент оприлюднив на офіційній сторінці у Facebook, нагадавши, що віддати свої голоси українці можуть із 08:00 до 20:00.

Зокрема, Верховна Рада нагадала, що всі виборці мають дотримуватися таких протиепідемічних заходів:

взяти із собою власну ручку;

перед входом і виходом із дільниці обробити руки антисептиком;

перебувати в приміщенні дільниці лише в масці;

тримати дистанцію не менше ніж 1,5 метра.

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