"Зеленський подібний Януковичу": Портников вказав на небезпеку третього Майдану

Нові протести на Майдані Незалежності в Києві є серйозним сигналом для влади, що можуть похитнути її стійкість.

Однак поки протести не стали масовими і вони не представляють електоральної загрози для президента України Володимира Зеленського. Про це для "Белсат" повідомив український журналіст Віталій Портников.

"Однак насправді протест на Майдані – серйозний сигнал для влади, який ставить під сумнів як її стійкість, так і реальну здатність виконувати взяті на себе зобов'язання. Навіть якщо припустити, що у Зеленського з'явиться готовність капітулювати перед Кремлем. Протест іще не наймасовіший, але цілком традиційний за чисельністю для попереджувальних протестів. У міру переходу нової влади на позиції Кремля – а висловлювання низки близьких до Зеленського чиновників і депутатів демонструють таку можливість – цей протест буде наростати і набувати традиційні форми українського Майдану", – пояснив він.

Журналіст зазначив, що протест має поки локальний характер, але може початися і в регіонах. І тоді вже владі необхідно буде вести діалог або ж застосувати силу, через що почнеться повстання.

"Протест починає набувати організаційну структуру, проголошено створення Руху опору капітуляції. Сам Володимир Зеленський, подібно до свого поваленого Майданом попередника Віктора Януковича, схильний звинувачувати в організації протесту політиків, які програли на виборах 2019 року. Але протест швидко може придбати надпартійну громадську структуру", – повідомив він.

Майдан у Києві

Портников наголосив, що влада може спробувати контролювати протести, але це призведе лише до її краху.

"У Зеленського немає можливості зібрати прихильників, які кинули б виклик активній частині суспільства саме тому, що сам він – висуванець пасивної частини. При цьому, якщо прихильники Януковича хоч і не прагнули його захищати, але пов'язували зі своїм обранцем курс на Росію і на монополію Донбасу в політичному та економічному житті країни, то у прихильників Зеленського дуже різні очікування. Вони будуть спостерігати як за успіхом, так і за поразкою свого кумира з диванів, а не з площ", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников розповів, що проблема президента України Володимира Зеленського в його короткій політичній пам'яті.

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