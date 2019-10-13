"Замість тебе мала бути я!" У відомого екснардепа раптово помер син

10 жовтня помер син колишнього народного депутата VII, VIII скликання від партії "Удар" і української письменниці Марії Матіос Олександр.

Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в Facebook, показавши підписникам фотографію 35-річного чоловіка, який не дожив до дня народження трохи більше місяця.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Пробач мені, єдиний Сину... може, замість тебе там мала бути я.... та поки всіх і все розсудить Бог, допоможи мені, Синку, сушити сльози за Тобою", – розповіла Матіос.

Помер син Марії Матіос

Вона не стала розповідати, що саме послужило причиною смерті. У коментарях користувачі, в тому числі Лариса Сарган, висловили свої співчуття родині.

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"Щирі співчуття, пані Маріє", "Тримайтеся, ми всі дуже щиро сумуємо разом із вами", "Яке страшне горе! Щирі співчуття! Немає слів – тільки сили Вашому серцю", "Вічна пам'ять", "Нехай спочиває з Богом", "Вічний спокій даруй йому Господи. Прийміть щирі співчуття", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єрміністр України Арсеній Яценюк був близьким із Марією Матіос. Його батько був викладачем її сестри. Сама Матіос заявляла, що сім'я Яценюків – її шанувальники, а сам політик якось став меценатом приїзду в Київ трупи Івано-Франківського драмтеатру з її виставою.

Що примітно, у 2012 році Віталій Кличко заявив, що не підтримуватиме блокування виступів депутатів у ВР російською мовою, яка, на його думку, була "на 31 місці за важливістю для українців". Марія Матіос тоді підтримала майбутнього мера Києва в цьому питанні.

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