Головна Новини
13 жовтня • оновлено в 10:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Замість тебе мала бути я!" У відомого екснардепа раптово помер син

883 Читати матеріал російською

10 жовтня помер син колишнього народного депутата VII, VIII скликання від партії "Удар" і української письменниці Марії Матіос Олександр.

Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в Facebook, показавши підписникам фотографію 35-річного чоловіка, який не дожив до дня народження трохи більше місяця.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Пробач мені, єдиний Сину... може, замість тебе там мала бути я.... та поки всіх і все розсудить Бог, допоможи мені, Синку, сушити сльози за Тобою", – розповіла Матіос.

Помер син Марії Матіос

Помер син Марії Матіос

Вона не стала розповідати, що саме послужило причиною смерті. У коментарях користувачі, в тому числі Лариса Сарган, висловили свої співчуття родині.

Новини
У Росії прямо на сцені помер актор

"Щирі співчуття, пані Маріє", "Тримайтеся, ми всі дуже щиро сумуємо разом із вами", "Яке страшне горе! Щирі співчуття! Немає слів – тільки сили Вашому серцю", "Вічна пам'ять", "Нехай спочиває з Богом", "Вічний спокій даруй йому Господи. Прийміть щирі співчуття", – написали користувачі.

Помер син відомого екснардепа
Помер син відомого екснардепа

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єрміністр України Арсеній Яценюк був близьким із Марією Матіос. Його батько був викладачем її сестри. Сама Матіос заявляла, що сім'я Яценюків – її шанувальники, а сам політик якось став меценатом приїзду в Київ трупи Івано-Франківського драмтеатру з її виставою.

Що примітно, у 2012 році Віталій Кличко заявив, що не підтримуватиме блокування виступів депутатів у ВР російською мовою, яка, на його думку, була "на 31 місці за важливістю для українців". Марія Матіос тоді підтримала майбутнього мера Києва в цьому питанні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Марія Матіос
Місце
Україна
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel