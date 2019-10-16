"Вірю, що Зеленський повернеться в Квартал. Ми його дочекаємося" – Казанін

Через 10-15 років президент Володимир Зеленський піде з політики і повернеться в шоу-бізнес, сказав в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL актор студії "95 Квартал" Степан Казанін.

– Степан, хвилюєтеся перед виступом?

– Присутній легкий мандраж. Втім, як і завжди.

– Кажуть, на зйомках "Вечірнього Кварталу" буде ваш колишній колега і нинішній президент Володимир Зеленський. Не складно буде жартувати перед ним про нього?

– Ми і з ним жартували, і перед ним будемо, і без нього, адже, як кажуть, ми завжди приносимо сміх і радість людям. Програма у нас нова, нові номери, нові жарти – хочеться вірити, що глядачам сподобається. Хоча знову ж таки, разом з цим мандраж присутній і якась невідомість.

Степан Казанін Надане прес-службою "95 квартал"

– Слідкуйте за політичною кар'єрою Зеленського?

– Звичайно стежимо. Головне – щоб він за нами не стежив (сміється). Або Баканову не сказав: "А ну-ка, пробий цих чортів". Рідко, але зідзвонюємося, списуємося, і сподіваємося, що сьогодні перед концертом вдасться сказати йому пару слів (Володимир Зеленський планував відвідати концерт "Вечірнього Кварталу" в Києві 15 жовтня, але так і не з'явився на зйомках. – ред.).

– Про що говорили з президентом в останній раз?

– Минулий раз, коли ми бачилися – це було в Маріуполі на Дні міста. Він виголосив промову, після чого ми вже вийшли на сцену. Так що часу нормально поговорити і не було. Просто на сцені обнялися – привіт-привіт, пока-пока.

– Сумуєте за ним?

– Звичайно, як без цього?

– Володимир Зеленський був з вами довгий час. Часто не вистачає його ради, як керівника чи як колеги?

– Ви так говорите – був. Я сподіваюся ще буде. Ну скільки він там пробуде (в політиці. – ред)?! А потім, сподіваюся, все одно повернеться до нас.

Студія 95 квартал Надане прес-службою "95 квартал"

– Тобто ви вважаєте, що президент повернеться назад в "Квартал"?

– Звісно. Адже в політиці мало смішного. Зрозумійте, людина, яка стільки років приносила сміх і радість людям – вже підсів на гумор і без нього не може.

– Але на політику теж можна підсісти...

– Звичайно. Поки для нього це тільки початок. І якщо він підсяде – то повертатися важкувато буде. Але я вірю, що ми його дочекаємося. А поки підтримуємо "контору" – знімаємо проекти, їздимо на концерти. У нас вже запланований тур по Україні, в планах є гастролі і за кордоном. Ось в кінці жовтня поїдемо в Баку, потім збираємося в Ізраїль, Німеччину і навіть Америку. Ми, як і раніше, затребувані. Хоча, коли Володимир повернеться – ви ж розумієте – ажіотажу буде ще більше. Будемо давати, напевно, і по три концерти на день.

– У "Кварталу" без Зеленського кількість виступів і вечірок не збільшилася?

– Роботи у кожного актора дійсно стало більше, адже той текст, який говорив Володимир, тепер розподілили на всіх. А ось з приводу кількості виступів – не можу сказати. Поки ми рухаємося в тому ж напрямку і з тією ж швидкістю.

Студія 95 квартал Надане прес-службою "95 квартал"

– Дружина президента Олена Зеленська залишилася в "Кварталі"?

– Так. Правда, вона вже не так часто долучається, як раніше. Хоча я можу й помилятися. Адже я в офісі не сиджу. Ми, актори, приходимо на репетицію або за зарплатою, а Олена все-таки автор.

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