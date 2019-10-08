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8 жовтня • оновлено в 13:21
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/ Суспільство

"Ви за смерті?" Волонтер розповів про роздутий ОБСЄ скандал

1.6т Читати матеріал російською

Представник ОБСЄ безпідставно поскаржився українській поліції на погрози після розмови з українцями, які не підтримують відведення військ на Донбасі.

Про скандальний інцидент розповів на особистій сторінці у Facebook відомий український волонтер Тім Златкін. За його словами, співробітник ОБСЄ підійшов до нього і його друзів під приводом того, що хотів прикурити цигарку. Після цього він почав ставити дивні провокаційні питання. Нижче наводимо діалог без змін.

ОБСЄ

ОБСЄ

"Українська правда"

– У вас запальнички не буде?

– Сорі, не палю, нога болить, ще скажи ти сюди заради вогню підійшов.

– А чому ви так агресивно налаштовані?

– На те є сотні причин. Тобі по порядку?

– А чому ви проти розведення сторін?

– Я проти? Та я тільки за! Коли російські війська заберуться з території Донбасу, то наші пацани гарантовано поїдуть на ППД.

– Ви хочете, щоб смерті тривали?

– А ти теж відчуваєш її наближення? Чи просто нав'язлива ідея?

– Ви непробивний.

– Зате у тебе бронік лише третього класу.

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За словами Златкіна, через дві доби після цієї розмови йому подзвонив слідчий одного з відділів МВС і запитав, чи погрожував волонтер співробітникам СММ ОБСЄ на лінії розмежування. Златкін спробував перевести цю розмову в жарт і запитав, чи ніхто з них не помер. Правоохоронець обурився і сказав, що на місці волонтера не жартував би так. Однак він знову відповів слідчому із сарказмом. "Тішся, що ти не на моєму місці, дядьку", – сказав Залаткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму. За його словами, у нього зараз немає можливості говорити про півостров.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Тім Златкін
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какая смешная зверушка) А что он этим постом показать хотел? Доблесть, отвагу?
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Serov Oleg
Serov Oleg
это хорошо..чем больше люди узнают об укроживотных,даже из такого короткого разговора,тем лучше...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Брехун одним словом
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