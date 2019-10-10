"В очах скорбота": воїн АТО написав зворушливий пост про Порошенка

Ветеран АТО Олексій Петров на своїй сторінці в Facebook написав зворушливий пост про п'ятого президента України Петра Порошенка. Він зазначив, що на Порошенко зараз моторошно дивитися – "посміхається, а в очах скорбота".

Як зазначає військовий, усе, що п'ятий президент будував п'ять років на зовнішньополітичній арені, зараз руйнується з радісним вереском. Він додав, що Порошенко на кожне питання мав чітку, вичерпну відповідь – яка була стратегія, чого домагалися і чому не гнулися під Кремль.

Петров описав одну з ситуацій, коли Порошенко запросив його з колегами поговорити про війну.

Facebook Олексій Петров

"Тільки роти відкрили, щоб поговорити з Олександром Погребиським і Євгеном Пановим про війну, тільки стали підбирати м'які, не сильно незграбні матюки, щоб висловити свою думку, стосовно загрози гібридної капітуляції, як несподівано за спиною:

- О! Привіт, хлопці!

- Здра ... Здрастуйте, Петро Олексійович!

- (сміється) Що тут шепочетесь?

- Та це ... Як завжди, про війну! Про що ми ще можемо говорити?

- Дійсно ... Ну пішли до мого кабінету, поспілкуємось разом!

За п'ятнадцять хвилин встигли і кави насьорбаться і поговорити про все", - згадав Петров.

Він додав ще один діалог.

"- Ну нічого, хлопці! Ми ще поборемося за Україну!

- У нас іншого вибору немає!

- Саме такої відповіді я й чекав від вас! Слава Україні!

- Героям слава!"

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував 7 кроків, щоб уникнути України "російської пастки" в зв'язку з прийняттям країною "формули Штайнмайера".

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