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11 жовтня • оновлено в 13:20
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"У Москві заплакав Кашпіровський": в мережі ажіотаж після рекордного пресмарафону Зеленського

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У мережі спалахнули бурхливі дискусії після завершення рекордного пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбувся 10 жовтня.

Думки українців у Facebook стосовно цієї події розділилися – хтось похвалив главу держави за зростання як політика, хтось поставився до всього з гумором, а хтось вказав на низку серйозних прорахунків.

"Насправді, той, хто придумав Зеленському цей формат, – бісів геній. Це нівелює всі звинувачення в утисках свободи слова чи якомусь не такому ставленні до ЗМІ. Яке не таке ставлення? 14 годин сидів і відповідав на всі питання, навіть на найтупіші. Що вам ще треба? Хитрі лиси", – пише блогер Антон Ходза.

Зі свого боку журналіст Ельдар Сарахман зазначив, що Зеленський опинився у виграшному становищі завдяки унікальному формату спілкування з пресою.

"Ну, давайте вже скажемо чесно, що це перша пресуха в історії, коли президент відповідає на все від усіх. Подивимося, як буде далі", – переконаний він.

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А письменник Ян Валетов похвалив главу держави за стійкість і відвертість, однак здивувався через спосіб організації заходу, оскільки вважає його занадто затягнутим.

"Респект за витривалість, хоча сама форма такого марафону "на виживання" викликає у мене подив... Мені президент здався щирим. Як він зміг спілкуватися з пресою стільки годин поспіль, для мене загадка. Все-таки талановитий шоумен залишається шоуменом у будь-якому кріслі, за будь-яких обставин", – написав він.

Подібної точки зору дотримується і журналіст Валерій Калниш, якому сподобалася готовність Зеленського працювати до переможного кінця.

"Як людина, яка має певний стосунок до роботи голосом і, вибачте, говоріння, можу сказати, що Володимир Зеленський здійснив вчинок, який повторити може мало хто. Робота колосальна. Підкреслюю – захоплення моє про фізичний аспект його участі в марафоні, до змісту же багато питань і претензій", – зазначив він у пості.

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Журналіст Петро Шуклінов підкреслив, що пресмарафон, безумовно, залишив безліч питань до лідера українців та розкрив чимало його слабких сторін, однак і продемонстрував сильні.

"Він досконало опанував президентські теми – міжнародка, війна. Він цитує абзаци Мінських угод краще за журналістів. Так же цілковито він опанував здатність ухилятися від складних питань. Стосовно багатьох речей президент був переконливим ("формула Штайнмаєра", переговори з Трампом). І багато, дуже багато емоційних моментів, які точно сподобаються великій частині виборців. Рейтинг ростиме", – вважає він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Водночас у пресмарафоні дехто знайшов і незадовільні моменти.

Так, народний депутат VIII скликання Борислав Береза розкритикував поведінку прессекретарки президента, Юлії Мендель, під час його зустрічі з представниками ЗМІ.

"Відверто дратує Мендель, яка постійно влазить у спілкування з журналістами, коли вона вважає, що питання "незручні". Такі її спроби "врятувати" шефа показують Зеленського слабким і нездатним відповісти на гострі питання. А це точно йому потрібно найменше. І цей її рояль в кущах у вигляді "рекорду" з нагородженням", – дивується політик.

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В українського офіцера Олександра Суркова виникли питання до риторики Зеленського щодо війни на Донбасі й російської агресії.

"Ключове те, що він насправді думає про війну. "Мир будь-якою ціною". Повторював постійно, водночас, судячи з контексту, смутно собі уявляє, який цей сферичний мир у вакуумі має вигляд. І вже точно не розуміє, як його можна досягти. "Ще не знає, ворог Путін чи ні, але публікувати стенограми переговорів з ним не буде". Президент, який через п'ять років після анексії Криму та окупації Донбасу вагається, чи вважати ворогом лідера країни-агресора, – не мій президент", – обурився захисник України.

Крім того, його збентежило формулювання Зеленського про те, що "Донбас розкололо мовне питання". Сурков зазначив, що вважає такі слова "сепаратистським посилом".

Та значна частина суспільства відреагувала на гучну пресконференцію з гумором і сарказмом.

"Все, я більше це слухати реально вже не можу. По роботі треба, але ні, немає більше сил", – пише волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

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"Після таких ЗЕ пресмарафонів хочеться з жахом вигукнути: "Федоровичу, повернися!" – іронізує волонтер Тім Златкін.

"Десь у труні перевернувся Алан Чумак, а в Москві заплакав Кашпіровський. Вибачте, я більше не буду", – сміється журналіст Ельдар Сарахман.

"Хтось у захваті, хтось лається, хтось каже, як це можна дивитися, але дивився до півночі, словом, ми, українці, як завжди – неймовірно цікаві до свого ж життя, і це мені подобається. Наше почуття гумору перевершує будь-які враження. І, між іншим, якраз і здивувало вчора те, що у нашого президента, коміка в минулому, майстра розмовного жанру, немає почуття гумору. Майже. Тобто, якийсь саме стьоб є, а справжнього почуття гумору немає", – поділилася своїми враженнями синоптикиня Наталя Діденко.

А деякі українці використали президентський пресмарафон як підставу для створення кумедних фотожаб і колажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ще б виконав, про те що розповідав
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Дубенська Иринка
Дубенська Иринка
обозреватель невзначай лизнул зелю)))
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Так называемый"защитник Украины" Сурков возмущается по поводу мифической "Российской агрессии" и сам же пишет на языке "агрессора"! Очень странно.
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