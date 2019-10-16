"Це обман країни": ветеран АТО розбомбив перемоги Зеленського на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський скоріше за все не зможе виконати свої передвиборні обіцянки щодо встановлення миру на Донбасі, а його перемоги – це просто обман для українців.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ветеран АТО та волонтер Мирослав Гай, коментуючи озвучену главою МЗС України Вадимом Пристайко один з варіантів плану "Б" по Донбасу – запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримки миру.

З огляду на те, що питання введення миротворчої місії піднімалося раніше, але через різне бачення, де саме мають бути розміщені "блакитні каски", з боку України і РФ, цей план зайшов у глухий кут.

Волонтер заявляє, що питання було порушено знову тільки тому, що нова влада не здатна реалізувати мирний план Зеленського.

"Фактично, український президент не в змозі виконати свої передвиборні обіцянки. Відповідно, такими заявами вони хочуть привернути увагу світової спільноти, але я не вірю, що це у них вийде, так як у них немає потужної дипломатичної команди, яка здатна цю ідею проштовхнути", – пояснив він.

Ветеран АТО зазначив, що нова українська дипломатія зазнає поразку за поразкою, а всі їхні досягнення тільки подаються як колосальні успіхи, хоча насправді це не так.

"Це обман країни. Що ми зробили? В Станиці Луганській ми залишили два стратегічно важливих мости на річці Сіверський Донець, вони фактично залишилися без охорони, про що з місця повідомляють активісти. А обмін полоненими фактично стало пасткою Путіна, тому що ті ж моряки повинні були бути обмінені за рішенням Гаазького трибуналу, інакше Росія втратила б мільярди від нових санкцій ЄС за невиконання рішення суду. Крім того, ми віддали їм важливого свідка – Цемаха, і зараз в Нідерландах фактично зібрана спеціальна комісія, яка вже розсілдує участь України у справі збиття Боїнга МН-17 над Донбасом", – сказав Гай.

На його думку, на даний момент у Зеленського є два шляхи – здача національних інтересів, або ж повернутися до стратегії екс-президента Петра Порошенка – міжнародного дипломатичного тиску на Росію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, тристороння контактна група по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 15 жовтня, не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими. Ці два чинники є основними для подальших переговорів глав "нормандської четвірки".

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що переговори по Донбасу в "нормандському форматі", заплановані на середину листопада, можуть стати "останнім шансом" для Росії.

Альтернативою "нормандського формату" Пристайко назвав розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії.

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