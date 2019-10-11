"Налякали в дитинстві вишиванкою?!" Соколова яскраво затролила Скабєєву і Соловйова

Відома журналістка Яніна Соколова висміяла топпропагандистів Кремля Ольгу Скабєєву і Володимира Соловйова за їх постійну брехню про Україну.

Її розсмішила показна дискусія рупорів Кремля з російським президентом Володимиром Путіним, який закликав їх не надто критикувати "братську" країну. Яскраву відповідь на випади окупантів та їх посіпак телеведуча озвучила у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Вона жартома зазначила, що якби пропагандисти прислухалися до поради Путіна, то її програма змушена була б закритися. Оскільки зникла б необхідність розвінчувати російські фейки.

"Он Скабєєева написала, що вони про нас не спеціально погано говорили. Ось чисто, бл*дь, випадково! Це просто хвороба така – п'ять років випадково якусь х*рню пороти про Україну, синдром Бандери – Туретта. Може, у неї травма! Може, її в дитинстві вишиванкою налякали. А у Соловйова – нервовий тік. Він то мимоволі про "хунту" вигукне, то г*мном обмаститься", – жорстко постібалася з пропагандистів українська журналістка.

Однак після цього вона показала фрагмент російської передачі, в якій скандальний Володимир Жириновський закликає фізично знищити всіх українців. Так Соколова продемонструвала, що ніхто в Росії насправді не збирається боротися з українофобською риторикою на федеральних каналах.

"Фух, ну, слава Богу! Всіх українців знищити, спалити напалмом, Львів і Київ зрівняти із землею, тих, хто залишився, – на Колиму. Російська армія визвольним маршем пройде по наших містах. І все по незалежному федеральному каналу! Спасибі вам, рідні! Завдяки вам ми існуємо. Олечко Скабєєва – цьом! Висилаю тобі анальну пробку з ефектом дідуха. Носиш її до весни, а потім спалюєш. Володимире Вольфовичу, точніше, гречана каша зі шпротами, яка булькає в його голові, – дякую тобі, годувальник! Будемо жити!" – затролила Соколова ворогів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва зухвало відповіла на зауваження президента Росії Володимира Путіна, який розкритикував російські ЗМІ за негативний образ України. Вона заявила, що нібито ніколи не робить цього навмисне.

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