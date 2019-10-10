"На Покрову": патріоти приготували окупантам Донецька яскравий "сюрприз"

У День захисника України, 14 жовтня, українські патріоти готуються провести яскраву акцію в тимчасово окупованому Росією Донецьку.

Так, вони планують розгорнути в небі величезний жовто-блакитний стяг. Про це на сторінці у Twitter написав активіст Влад Борода. "На Покрову піднімемо на повітряних кулях над Донецьком державний прапор розміром 120 квадратних метрів", – розповів він.

Над Донецьком пролетить прапор України Twitter Влада Бороди

У коментарях під постом українці висловили захоплення такою ініціативою, підкресливши, що з нетерпінням чекають її реалізації. "Бажаю попутного вітру", "Чим зможу – допоможу", "О котрій годині? Задеру голову і буду чекати", "Буду радий вітати!" – пишуть патріоти, які живуть на окупованих територіях.

На Покрову піднімем на повітряних кульках над Донецьком державний прапор розміром 120 м2 pic.twitter.com/gUwtjbY0DL - Влад Борода (@Analytic_center) October 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор. Його підняли під звучання національного гімну України.

А 24 серпня, в День Незалежності України, українські прапори підняли в багатьох містах окупованого Криму.

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