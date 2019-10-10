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10 жовтня • оновлено в 13:58
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"На Покрову": патріоти приготували окупантам Донецька яскравий "сюрприз"

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У День захисника України, 14 жовтня, українські патріоти готуються провести яскраву акцію в тимчасово окупованому Росією Донецьку.

Так, вони планують розгорнути в небі величезний жовто-блакитний стяг. Про це на сторінці у Twitter написав активіст Влад Борода. "На Покрову піднімемо на повітряних кулях над Донецьком державний прапор розміром 120 квадратних метрів", – розповів він.

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Над Донецьком пролетить прапор України

Над Донецьком пролетить прапор України

Twitter Влада Бороди

У коментарях під постом українці висловили захоплення такою ініціативою, підкресливши, що з нетерпінням чекають її реалізації. "Бажаю попутного вітру", "Чим зможу – допоможу", "О котрій годині? Задеру голову і буду чекати", "Буду радий вітати!" – пишуть патріоти, які живуть на окупованих територіях.

"На Покрову": патріоти приготували окупантам Донецька яскравий "сюрприз"

"На Покрову": патріоти приготували окупантам Донецька яскравий "сюрприз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор. Його підняли під звучання національного гімну України.

А 24 серпня, в День Незалежності України, українські прапори підняли в багатьох містах окупованого Криму.

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Теми
Новини Донецька і Донецької області День захисника України Покров Пресвятої Богородиці
Місце
Україна Донецьк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нормально вот чурки руцкие будут в истерике))))))))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свиной мозг на большее не способен!!!))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можно ещё из пьяных СБУшников трезубец выложить)))))
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