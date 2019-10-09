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9 жовтня • оновлено в 18:29
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"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

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У селищі Чутове Полтавської області вандали цинічно розгромили меморіальну дошку українським воїнам, що полягли на Донбасі.

Про злочин повідомили на сторінці редакції місцевої газети "Сільські вісті" у Facebook. Також журналісти продемонстрували фотодокази моторошного вчинку.

"У Чутовому вандали спотворили пам'ятну дошку загиблим в зоні АТО бійцям із Полтавщини. І все це в переддень святкування Дня захисника України. Та й узагалі – п'ять років триває збройне протистояння на сході, де офіцери і солдати захищають наш мир і спокій. І споконвіку зберігаємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя за інших. Тому, чим керувалися особи, які це вчинили, зрозуміти важко", – обурюються автори допису.

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Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині

Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

У коментарях українці також висловили свій гнів через негідників, які осквернили пам'ять убитих російськими окупантами Героїв.

"Якби моя воля, я б їх на передову відправила. Якщо підлітки – значить їхніх батьків за те, що таких виродків виховали. А там нехай спробують того пирога, що ці хлопці, чиї фото на стенді", "Це все робиться тому, що ніхто не покараний за жоден злочин і ніхто не буде шукати. І поки будемо мовчати – так буде продовжуватися", "Так, великий зоопарк у Господа Бога", "Моральні виродки", "У людей немає нічого святого", "Це про вислів: не так страшні російські воші, як українські гниди", – обурюються користувачі в коментарях.

"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині. Злочинці знищили 15 пам'ятників. Поліції вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Полтава
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Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Кто-то от души уепал по этой жестянке.
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Putin Huylo
Putin Huylo
На какую передовую? На виселицу!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Карателей никто не любит
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