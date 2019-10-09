"На передову їх!" На Полтавщині спалахнув скандал через розгром стели воїнам АТО

У селищі Чутове Полтавської області вандали цинічно розгромили меморіальну дошку українським воїнам, що полягли на Донбасі.

Про злочин повідомили на сторінці редакції місцевої газети "Сільські вісті" у Facebook. Також журналісти продемонстрували фотодокази моторошного вчинку.

"У Чутовому вандали спотворили пам'ятну дошку загиблим в зоні АТО бійцям із Полтавщини. І все це в переддень святкування Дня захисника України. Та й узагалі – п'ять років триває збройне протистояння на сході, де офіцери і солдати захищають наш мир і спокій. І споконвіку зберігаємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя за інших. Тому, чим керувалися особи, які це вчинили, зрозуміти важко", – обурюються автори допису.

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

Вандали розгромили стіну пам'яті воїнам АТО в Чутовому на Полтавщині Facebook чутівської газети "Сільські вісті"

У коментарях українці також висловили свій гнів через негідників, які осквернили пам'ять убитих російськими окупантами Героїв.

"Якби моя воля, я б їх на передову відправила. Якщо підлітки – значить їхніх батьків за те, що таких виродків виховали. А там нехай спробують того пирога, що ці хлопці, чиї фото на стенді", "Це все робиться тому, що ніхто не покараний за жоден злочин і ніхто не буде шукати. І поки будемо мовчати – так буде продовжуватися", "Так, великий зоопарк у Господа Бога", "Моральні виродки", "У людей немає нічого святого", "Це про вислів: не так страшні російські воші, як українські гниди", – обурюються користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині. Злочинці знищили 15 пам'ятників. Поліції вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.

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