"Є готовий план": у МВС розкрили нові дані про відведення військ на Донбасі

У разі успішного відведення військ на Донбасі, яке зірвали терористи, Україна в повній мірі реалізує план із захисту мирного населення.

Подробиці радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк розкрив в інтерв'ю "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, співробітники МВС зможуть стримати наступ ворожої ДРГ до повернення на позиції бійців Збройних сил у разі провокацій із боку супротивника.

Пресслужба Донецької ОДА

"Перше – поки відведення військ немає і там стоять ЗСУ, якщо таке відведення відбудеться, то у нас готовий план усіх необхідних дій для того, щоб захистити гідно права і свободи та життя мирних громадян. Ми посилили свої підрозділи в тих зонах, про які йде мова. На сьогоні там перебувають кращі співробітники Нацполіції, які мають досвід роботи в АТО", – запевнив Шкіряк.

За словами радника Авакова, на Донбасі зараз перебуває заступник керівника Національної поліції Вадим Троян.

"Правоохоронці чітко й оперативно відреагують на будь-які позаштатні ситуації і будуть жорстко протистояти ймовірним спробам провокацій із боку супротивника в разі їх виявлення. Ми зайдемо після розведення в Золоте і ми будемо здійснювати цілодобове патрулювання й охорону. У тих районах, які будуть визначені керівництвом ООС", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!