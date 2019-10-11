"Є готовий план": у МВС розкрили нові дані про відведення військ на Донбасі

У разі успішного відведення військ на Донбасі, яке зірвали терористи, Україна в повній мірі реалізує план із захисту мирного населення.
Подробиці радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк розкрив в інтерв'ю "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, співробітники МВС зможуть стримати наступ ворожої ДРГ до повернення на позиції бійців Збройних сил у разі провокацій із боку супротивника.
Пресслужба Донецької ОДА
"Перше – поки відведення військ немає і там стоять ЗСУ, якщо таке відведення відбудеться, то у нас готовий план усіх необхідних дій для того, щоб захистити гідно права і свободи та життя мирних громадян. Ми посилили свої підрозділи в тих зонах, про які йде мова. На сьогоні там перебувають кращі співробітники Нацполіції, які мають досвід роботи в АТО", – запевнив Шкіряк.
За словами радника Авакова, на Донбасі зараз перебуває заступник керівника Національної поліції Вадим Троян.
"Правоохоронці чітко й оперативно відреагують на будь-які позаштатні ситуації і будуть жорстко протистояти ймовірним спробам провокацій із боку супротивника в разі їх виявлення. Ми зайдемо після розведення в Золоте і ми будемо здійснювати цілодобове патрулювання й охорону. У тих районах, які будуть визначені керівництвом ООС", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".