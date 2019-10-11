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11 жовтня • оновлено в 20:41
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"Є готовий план": у МВС розкрили нові дані про відведення військ на Донбасі

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У разі успішного відведення військ на Донбасі, яке зірвали терористи, Україна в повній мірі реалізує план із захисту мирного населення.

Подробиці радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк розкрив в інтерв'ю "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, співробітники МВС зможуть стримати наступ ворожої ДРГ до повернення на позиції бійців Збройних сил у разі провокацій із боку супротивника.

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"Є готовий план": у МВС розкрили нові дані про відведення військ на Донбасі

Пресслужба Донецької ОДА

"Перше – поки відведення військ немає і там стоять ЗСУ, якщо таке відведення відбудеться, то у нас готовий план усіх необхідних дій для того, щоб захистити гідно права і свободи та життя мирних громадян. Ми посилили свої підрозділи в тих зонах, про які йде мова. На сьогоні там перебувають кращі співробітники Нацполіції, які мають досвід роботи в АТО", – запевнив Шкіряк.

За словами радника Авакова, на Донбасі зараз перебуває заступник керівника Національної поліції Вадим Троян.

"Правоохоронці чітко й оперативно відреагують на будь-які позаштатні ситуації і будуть жорстко протистояти ймовірним спробам провокацій із боку супротивника в разі їх виявлення. Ми зайдемо після розведення в Золоте і ми будемо здійснювати цілодобове патрулювання й охорону. У тих районах, які будуть визначені керівництвом ООС", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
с той стороны не кипиша ни кто там акции протеста и потасовки не делает за то с украинской стороны не как ни могут решить за то обвиняют другую сторону о срыве ,вы хоть сами себя слышите а ?
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hunt andres
hunt andres
Вот твари. Ссут в глаза без капли стеснения. А не нацики сорвали отвод???
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это он возил проститутку на единственном ил 76 в непал?
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