"Дівчинки тут немає": Зеленський "підколов" журналіста через Мендель. Відеофакт

Президент України Володимир Зеленський знову пожартував над агресивною поведінкою своєї прессекретарки Юлії Мендель, у якої відбулося вже кілька конфліктів із журналістами.

Цього разу глава держави зіронізував на виставці "Зброя та безпека" в Києві в середу, 9 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський помітив журналіста, якого закрила охорона, і сказав: "Ні, ні, ні! Не чіпайте людей! Ідіть сюди".

Зеленський "підколов" журналіста через Мендель

Коли той підійшов до президента, глава держави пожартував, поклавши руку на плече журналісту: "Дівчинки тут немає, нічого з вами не трапиться. Ви ж дівчаток боїтеся".

Раніше перед початком брифінгу Зеленський звернувся до Мендель зі словами: "Ви ж нікого не штовхали, Юлю?"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що у США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео інших інцидентів. Мендель кілька разів відштовхувала журналістів від Зеленського.

Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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