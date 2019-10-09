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10 жовтня • оновлено в 05:06
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"Дівчинки тут немає": Зеленський "підколов" журналіста через Мендель. Відеофакт

9.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський знову пожартував над агресивною поведінкою своєї прессекретарки Юлії Мендель, у якої відбулося вже кілька конфліктів із журналістами.

Цього разу глава держави зіронізував на виставці "Зброя та безпека" в Києві в середу, 9 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський помітив журналіста, якого закрила охорона, і сказав: "Ні, ні, ні! Не чіпайте людей! Ідіть сюди".

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Зеленський "підколов" журналіста через Мендель

Зеленський "підколов" журналіста через Мендель

Коли той підійшов до президента, глава держави пожартував, поклавши руку на плече журналісту: "Дівчинки тут немає, нічого з вами не трапиться. Ви ж дівчаток боїтеся".

Раніше перед початком брифінгу Зеленський звернувся до Мендель зі словами: "Ви ж нікого не штовхали, Юлю?"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

  • Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що у США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

  • У мережі з'явилися відео інших інцидентів. Мендель кілька разів відштовхувала журналістів від Зеленського.

  • Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

  • У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Що мендель, що зеленський - ганьба для України, як і зебанда вцілому.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Володя КРАСАВА! Но с хоxлопами надо жестко!
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Зєлупа ще поки знаходиться у стадії Шльопера "-Забєрітє єво нaxyй!".
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Tomaso Albioni, подзелупник, чемодан-вокзал-Лемберг!
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