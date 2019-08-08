П'ятниця 13-го і 666: у ПЦУ розвіяли міфи про небезпечні числа

Магічні числа 13 і 666, які часто називають небезпечними, насправді не несуть в собі ніякої сили і не впливають на життя ні негативно, ні позитивно.

Таку заяву зробили у Православній церкві України. У прес-службі заявили, що немає причин побоюватися цих комбінацій.

"Страх перед числом 666 часто пов'язують зі словами книги Одкровення святого апостола Іоанна Богослова: "Тут мудрість. Хто має розуміння, нехай порахує число звірини, бо воно число людське; число його шістсот шістдесят шість". Але звернемо увагу, що цією комбінацією апостол вказав на знак антихриста-відступника, а не на саме число", – йдеться в повідомленні.

Магія чисел Ілюстрація

Також у Православній церкві розвіяли міф про число 13.

"Ще одне число, оповите міфами, – 13. Воно вважається "нещасливим", хоча також насправді не має само по собі нічого негативного. Життя у вірності Богу наповнює душу радістю, незалежно від того, який сьогодні день: чи понеділок, чи "п'ятниця 13-го". Тому не варто вірити у випадкові збіги цифр і надавати цьому великого значення. Адже на нас впливають не знаки і випадкові комбінації, а наші вчинки і думки. Якщо вони сповнені благими намірами, то ніякі числа і забобони не можуть мати влади над людиною", – розповіли священнослужителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині серпня на вечірньому небі можна буде спостерігати за унікальним явищем – метеоритним дощем, який називається зорепад Персеїди.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся