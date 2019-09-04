"П'ять років кохати загиблого": волонтер поділилася особистою драмою через Донбас

Українка, яка володіла успішним бізнесом, пожертвувала ним заради допомоги Збройним силам України і стала звичайною вчителькою. У такий спосіб вона вшановує пам'ять загиблого коханого, якому так і не встигла розповісти про свої почуття.

Про зворушливу історію патріотки написав на своїй сторінці у Facebook відомий волонтер Тім Златкін. Він зазначив, що дізнався про особисту драму жінки під час розмови з нею.

За його словами, вона попросила у нього позичити 150 грн, що вкрай здивувало волонтера, адже раніше знайома ніколи не потребувала грошей. Вона володіла великим бізнесом, носила брендовий одяг і їздила на Lexus.

Нижче наводимо повний текст діалогу волонтерів без змін.

Кохання на війні "Стожари"

– Завтра чотири роки, як Л**і немає, їдемо з побратимами, незручно просити, але ось так вийшло... Ми зустрічалися з ним. Потайки. Ну, не зовсім зустрічалися. Він залицявся, а я не відповідала. Дурепа. Ромашки завжди дарував. Кохав мене. Тільки тепер розумію. І теж кохаю. Але жодного разу не сказав цього. Тому не склалося. А я все чекала. Знаєш, як це – п'ять років кохати загиблого? І більше ні з ким і нікому? Пробачити собі не можу.

– Він же начебто одружений був?

– Був. Вона його кинула, ще коли з Майдану добровольцем пішов. Там взагалі все складно.

– Ясно. Картку скинь. Неочікувано якось, що тобі треба раптом.

– Та я ж тепер просто вчителем працюю. Фірму закрила ще у 2016-му через волонтерство це дурне. Квартири розпродала, у мами живу. Війна все забрала, і гроші, і кохання...

В кінці зворушливої історії Златкін уточнив, що жінка, про яку йдеться, врятувала багато життів українських Героїв, передаючи їм на фронт цілі коробки перев'язувальних матеріалів і "Целоксу" (сучасний кровоспинний препарат. – Ред.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український волонтер, дім якого залишився на окупованому Росією Донбасі, зворушив українців спогадами про найтрагічніші дні війни у 2014 році. Він розповів про виїзд зі зруйнованого регіону і про те, на що окупанти перетворили життя людей на захоплених територіях.

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