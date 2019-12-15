Цього разу в переліку трохи більше фантастики – бізнесмен пише, що його зацікавили історії, які дозволяють досліджувати інший світ

Що у списку?

An American Marriage, by Tayari Jones (“Американський шлюб”, Таярі Джонс)

Цю книгу Гейтс прочитав за рекомендацією своєї доньки. Роман розповідає історію подружньої афроамериканської пари на півдні США, чий шлюб розпадається через жахливу несправедливість. “Книга підіймає важку тему, яка змушує вас замислитися, – пише Гейтс. – Мене дуже затягнула трагічна історія кохання Роя й Селести”.

These Truths, by Jill Lepore (“Ці істини”, Джилл Лепор)

Книга розповідає всю історію США на 800 сторінках. “Навіть якщо ви багато читали про історію Сполучених Штатів, я впевнений: ви будете дізнаватися щось нове з цих істин”, – зазначив Гейтс.

Growth, by Vaclav Smil (“Зростання”, Вацлав Сміл)

Колись Гейтс писав, що чекає нових книг Сміла так, як деякі люди чекають наступного фільму “Зоряні війни”. Новинка не розчарувала його. І, хоча Гейтс не погоджується “з усім, що говорить Сміл”, він вважає його одним з найкращих мислителів.

Prepared, by Diane Tavenner (“Підготовлені”, Діана Тавеннер)

Авторка створила путівник, який допоможе батькам підготувати дітей до життя після закінчення старшої школи. Тавеннер ділиться порадами не лише, як вступити в коледж, але й як жити хорошим життям.

Why We Sleep, by Matthew Walker (“Чому ми спимо”, Меттью Уокер)

“Уокер переконав мене змінити звички, пов’язані зі сном, щоб збільшити свої шанси (бути здоровим)”, – сказав Білл Гейтс.

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