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"Пузатий дядько в розтягнутому светрі!" Між Ніцой і Червоненком спалахнув скандал

48.2тЧитати матеріал російською

Скандальний екс-міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко зробив їдке зауваження українській письменниці Ларисі Ніцой з приводу її зовнішнього вигляду.

Це сталося в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі ZIK, під час дебатів Ніцой з кандидатом у президенти Євгеном Мураєвим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Скріншот відео

У процесі дискусії в розмову вирішив втрутитися Червоненко, який почав розхвалювати політика і жорстко розкритикував Ніцой за нібито недотримання протоколу вечірнього дрес-коду.

"Книжки пані Ніцой ніхто не купує. Я іноді цікавлюся, як і протоколом теж. До речі, з відкритими шкарпетками у вечірній час — це проти протоколу ходити у взутті", висловився одіозний політик.

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За Ніцой вирішив заступитися екс-нардеп від "Свободи" Юрій Михальчишин. Він нагадав Червоненку, що той на телебаченні, а не у Версалі. Після цього опонент фамільярно звернувся до націоналіста, запитавши у нього, хто він такий.

"Я — Юрій Михальчишин, а ви хто такий? Ви жінку ображаєте!" обурився колишній парламентар.

"Я не жінку, я протокол наголошую. Ми ж європейська країна, до Європи йдемо", з насмішкою відрізав Червоненко.

Євген Червоненко

Євген Червоненко

Скріншот відео

Сама Ніцой також відреагувала на скандал і опублікувала на своїй сторінці повний запис ефіру з нападками Червоненка.

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"Викладаю на пам'ять. У мене були дебати з Мураєвим про Євробачення і мову. І тут свої п'ять копійок вставив Червоненко. Не пузатому дядькові в розтягнутому светрі Червоненку мені вказувати, як вдягатися і що носити. Як все було (повна версія) і чому мене краще не чіпати", жорстко відповіла вона своєму кривднику в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой і Червоненко влаштували публічну суперечку через українську мову у прямому ефірі. У процесі конфлікту одіозний політик перейшов на образи і обізвав жінку "глибоко хворою".

Раніше Червоненко поскандалив через мову з екс-нардепом від "Свободи" Іриною Фаріон. Її він також жорстко образив, назвавши "душевнохворою".

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Особи
Лариса НіцойЄвген Червоненко
Місце
Україна
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Коментарі
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ну не знаю,но на кутний я б ей навалил ..по стариковски.
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0
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Иванов Иван
Иванов Иван
ницой, сука, иди нахуй
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3
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Иванов Иван, иди нахуй,Пидар кацапский!
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2
0
Попова Ольга
Попова Ольга
Иванов Иван---дурак ТЫ НА ХУЮ ХУЙЛА СИДИ И НЕ ТЯВКАЙ С КАНАВЫ ЛЕЖИ ТАМ ОБСЫКАННЫЙ И РЫГАЙ СТЕКЛОМОЕМ ИВАН-ДУРАК
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4
0
Василь Коротун
Василь Коротун
Да кто же это такой г. Червоненко? И все-то он знает и везде-то он побывал, и в Версале и в жопе, ну прям таки вездесущий. И если когда-нибудь наша трусливая прокуратура установит, что Ющенко отравил его "друг" Червоненко, то я почему-то не удивлюсь. А вообще-то при военном положении такого рода уродов расстреливают.
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6
0

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