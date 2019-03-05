"Пузатий дядько в розтягнутому светрі!" Між Ніцой і Червоненком спалахнув скандал

Скандальний екс-міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко зробив їдке зауваження українській письменниці Ларисі Ніцой з приводу її зовнішнього вигляду.

Це сталося в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі ZIK, під час дебатів Ніцой з кандидатом у президенти Євгеном Мураєвим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Ніцой Скріншот відео

У процесі дискусії в розмову вирішив втрутитися Червоненко, який почав розхвалювати політика і жорстко розкритикував Ніцой за нібито недотримання протоколу вечірнього дрес-коду.

"Книжки пані Ніцой ніхто не купує. Я іноді цікавлюся, як і протоколом теж. До речі, з відкритими шкарпетками у вечірній час — це проти протоколу ходити у взутті", — висловився одіозний політик.

За Ніцой вирішив заступитися екс-нардеп від "Свободи" Юрій Михальчишин. Він нагадав Червоненку, що той на телебаченні, а не у Версалі. Після цього опонент фамільярно звернувся до націоналіста, запитавши у нього, хто він такий.

"Я — Юрій Михальчишин, а ви хто такий? Ви жінку ображаєте!" — обурився колишній парламентар.

"Я не жінку, я протокол наголошую. Ми ж європейська країна, до Європи йдемо", — з насмішкою відрізав Червоненко.

Євген Червоненко Скріншот відео

Сама Ніцой також відреагувала на скандал і опублікувала на своїй сторінці повний запис ефіру з нападками Червоненка.

"Викладаю на пам'ять. У мене були дебати з Мураєвим про Євробачення і мову. І тут свої п'ять копійок вставив Червоненко. Не пузатому дядькові в розтягнутому светрі Червоненку мені вказувати, як вдягатися і що носити. Як все було (повна версія) і чому мене краще не чіпати", — жорстко відповіла вона своєму кривднику в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой і Червоненко влаштували публічну суперечку через українську мову у прямому ефірі. У процесі конфлікту одіозний політик перейшов на образи і обізвав жінку "глибоко хворою".

Раніше Червоненко поскандалив через мову з екс-нардепом від "Свободи" Іриною Фаріон. Її він також жорстко образив, назвавши "душевнохворою".

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