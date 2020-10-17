Ще раз. Останній раз. Для зовсім тупих. Тому по-російськи.

Галкін. Путінський блазень. За завданням "партії і уряду". Записує ролик, "висміює" Президента України. З великої літери - тому що справа не в особистості, а в тому, що ПУТІНСЬКИЙ БЛАЗЕНЬ "висміює" ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. Він би так само, просто трохи іншими словами, "висміював" і Порошенка, і неважливо кого, хто б обіймав цю посаду - ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. Він на це заточений. Він це і робить. Тому що це - цілеспрямована пропаганда Кремля.

І ось ви. Українці. Ні - "українці". Громадяни, а точніше - жителі воюючою з Росією країни. Дозволяєте путінському блазневі. Сміятися не над Зеленським - ідіоти! - а над вами. Через нього.

Та через неважливо кого. Як ви смієте це поширювати? Скільки звивин у вас в черепній коробці? Як же ви не поважаєте себе, до якого ж клітинного рівня ви раби росіян? Будь-яка куйня з російського телевізора здатна розплавити ваш слабкий мозок? Скажи "Зеленський" - і ви готові здати Київ будь-якому російському ЧМУ?

Я розумію тих, хто не любить чинного президента. Але я ніколи не зрозумію тих, хто не поважає себе і свою країну. Кінчені придурки.

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