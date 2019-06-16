"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя

У Бахчисарайському районі окупованого Росією Криму місцеві жителі виступили проти рейдерського захоплення дачного кооперативу.

Про це інформує в Twitter блогер "Кримський бандерівець", опублікувавши відеозвернення людей до глави РФ Володимира Путіна.

"Путіне, допоможи! Путіне, рятуй! Ватники Бахчисарайського району записали відеозвернення до Путіна, в якому поскаржилися, що у них віджимають землю. Ватники скиглять, що повернулися 90-і, а у багатьох з них це єдине житло, якого їх позбавляють", - розповів блогер.

Жителі Криму поскаржилися на нові проблеми скріншот

Користувачі мережі також не стали жаліти кримчан, відзначаючи, що вони отримали те, чого заслуговували.

"Їм міст який гарний побудували, все одно незадоволені. Ну що за люди?" "Яке рейдерське захоплення? Це були місцеві сили самооборони. Не турбуйте царя своїми проблемами", "Навіть не шкода", - сміються коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії ціле місто попросило Канаду про притулок, записавши відеозвернення. Місцева влада розізлилася на людей, звинувативши їх в "дискредитації Росії" і закликавши більше працювати.

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