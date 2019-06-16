ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя

3.1тЧитати матеріал російською

У Бахчисарайському районі окупованого Росією Криму місцеві жителі виступили проти рейдерського захоплення дачного кооперативу.

Про це інформує в Twitter блогер "Кримський бандерівець", опублікувавши відеозвернення людей до глави РФ Володимира Путіна.

"Путіне, допоможи! Путіне, рятуй! Ватники Бахчисарайського району записали відеозвернення до Путіна, в якому поскаржилися, що у них віджимають землю. Ватники скиглять, що повернулися 90-і, а у багатьох з них це єдине житло, якого їх позбавляють", - розповів блогер.

Новини
Росіяни більше не готові платити за Крим: число незадоволених зросло в 2 рази

Жителі Криму поскаржилися на нові проблеми

Жителі Криму поскаржилися на нові проблеми

скріншот

Користувачі мережі також не стали жаліти кримчан, відзначаючи, що вони отримали те, чого заслуговували.

"Їм міст який гарний побудували, все одно незадоволені. Ну що за люди?" "Яке рейдерське захоплення? Це були місцеві сили самооборони. Не турбуйте царя своїми проблемами", "Навіть не шкода", - сміються коментатори.

"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя
"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя
"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя
"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя
"Путіне, рятуй!" Фанати "руского міра" в Криму поскаржилися на життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії ціле місто попросило Канаду про притулок, записавши відеозвернення. Місцева влада розізлилася на людей, звинувативши їх в "дискредитації Росії" і закликавши більше працювати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
31
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel