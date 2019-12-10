Путін вже встиг обдурити Україну щодо обміну полоненими: Бутусов вказав на нюанс

Глава Росії Володимир Путін обманув свого українського колегу Володимира Зеленського та Україну загалом у питанні щодо обміну полоненими, про який вони домовилися на "нормандському саміті" в Парижі 9 грудня.

Про це у Facebook повідомив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, звернувши увагу на розбіжності в заявах сторін переговорів.

"Путін вже встиг зранку обдурити Україну щодо обміну полоненими: повернуть, можливо, не 72, а 53, і тільки після переговорів у Мінську", – написав він.

Путін і Зеленський

Зокрема, журналіст навів слова Зеленського, який напередодні заявив, що з лідером країни-агресорки було домовлено про початок обміну "всіх узгоджених на всіх узгоджених – 72 людини". Однак вже вранці 10 грудня підконтрольна РФ "речниця ДНР" Дарина Морозова розповіла про зовсім інші цифри.

"Буде проведений обмін всього 53 полонених українців на Донбасі на 88 терористів і їхніх пособників. І сам обмін ще не узгоджений – обговорювати питання обміну полонених на нових переговорах Тристоронньої контактної групи 18 грудня", – підкреслює Бутусов.

Він також додав, що за даними СБУ, зараз на території Донбасу росіяни утримують 227 українських заручників, а на території Росії і анексованого нею Криму – ще 110.

"Водночас список прізвищ не оголошено, отже, він не є перевіреним і остаточним. Тож, росіяни не віддадуть навіть усіх тих, кого вони утримують на Донбасі. Втім, так само вони брехали і всі попередні роки, нічого не змінилося", – переконаний журналіст.

За його словами, будь-яка кількість полонених, яких звільнить Україна, є важливим досягненням для країни.

"Але показово, що РФ відверто маніпулює цифрами. Вона знову зірвала обмін "всіх на всіх", і навіть узгоджені цифри знову порушені, і все це – щоб використовувати долі людей для політичного шантажу", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Бутусов заявив, що переговори президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна на "нормандському саміті" не приведуть до миру на Донбасі. За його словами, у лідерів країн різні цілі на переговорах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся