Путін тримає в полоні 113 українців: анонсовано новий масштабний обмін

У полоні Росії залишається 113 громадян України. Водночас новий обмін може відбутися вже в цьому році.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Сніданку з 1+1". Вона додала, що особисті переговори тривають.

"Українці, звільнені з полону, є вільними громадянами. Десятеро політв'язнів були помилувані президентом Росії, один – пан Бекіров – звільнений під особисте зобов'язання, і 24 моряків були звільнені під моє особисте зобов'язання, як людини, яка заслуговує на довіру згідно зі статтею 103 Кримінально-процесуального кодексу РФ", – розповіла вона.

За словами Денісової, Зеленський зайняв таку позицію, згідно з якою до 24 моряків додали політв'язнів.

"Ми не зупиняємося, проводимо особисті переговори, президент і керівник робочої групи, саме пан Єрмак, проводять переговори для того, щоб повернути всіх. Зараз наших, тих, які ідентифіковані, 113, із них 89 кримських татар. Перспективи обміну є, я вважаю, що в цьому році обмін відбудеться", – додала вона.

Людмила Денісова анонсувала обмін Ліга

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 вересня в Україну прибули полонені з Росії. Їх зустрічали родичі, журналісти і президент України.

Також на українську землю ступив і режисер Олег Сенцов. Вже опубліковані перші його фото.

Всього в Україну повернулися 35 осіб, незаконно утримуваних у Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!