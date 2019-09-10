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10 вересня • оновлено в 22:46
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/ Суспільство

Путін тримає в полоні 113 українців: анонсовано новий масштабний обмін

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У полоні Росії залишається 113 громадян України. Водночас новий обмін може відбутися вже в цьому році.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Сніданку з 1+1". Вона додала, що особисті переговори тривають.

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"Українці, звільнені з полону, є вільними громадянами. Десятеро політв'язнів були помилувані президентом Росії, один – пан Бекіров – звільнений під особисте зобов'язання, і 24 моряків були звільнені під моє особисте зобов'язання, як людини, яка заслуговує на довіру згідно зі статтею 103 Кримінально-процесуального кодексу РФ", – розповіла вона.

За словами Денісової, Зеленський зайняв таку позицію, згідно з якою до 24 моряків додали політв'язнів.

"Ми не зупиняємося, проводимо особисті переговори, президент і керівник робочої групи, саме пан Єрмак, проводять переговори для того, щоб повернути всіх. Зараз наших, тих, які ідентифіковані, 113, із них 89 кримських татар. Перспективи обміну є, я вважаю, що в цьому році обмін відбудеться", – додала вона.

Людмила Денісова анонсувала обмін

Людмила Денісова анонсувала обмін

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Путин держит в плену 113 украинцев" ого!! Ну значит у Украины её есть в загашнике 100500 конных бурятов?? Или кого они в обмен будут отдавать?? "и 24 моряка были освобождены под мое личное обязательство, как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", – рассказала она" за ручку их в российский суд поведёт )))
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