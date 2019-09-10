Путін тримає в полоні 113 українців: анонсовано новий масштабний обмін

У полоні Росії залишається 113 громадян України. Водночас новий обмін може відбутися вже в цьому році.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Сніданку з 1+1". Вона додала, що особисті переговори тривають.
"Українці, звільнені з полону, є вільними громадянами. Десятеро політв'язнів були помилувані президентом Росії, один – пан Бекіров – звільнений під особисте зобов'язання, і 24 моряків були звільнені під моє особисте зобов'язання, як людини, яка заслуговує на довіру згідно зі статтею 103 Кримінально-процесуального кодексу РФ", – розповіла вона.
За словами Денісової, Зеленський зайняв таку позицію, згідно з якою до 24 моряків додали політв'язнів.
"Ми не зупиняємося, проводимо особисті переговори, президент і керівник робочої групи, саме пан Єрмак, проводять переговори для того, щоб повернути всіх. Зараз наших, тих, які ідентифіковані, 113, із них 89 кримських татар. Перспективи обміну є, я вважаю, що в цьому році обмін відбудеться", – додала вона.
Людмила Денісова анонсувала обмін
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 вересня в Україну прибули полонені з Росії. Їх зустрічали родичі, журналісти і президент України.
Також на українську землю ступив і режисер Олег Сенцов. Вже опубліковані перші його фото.
Всього в Україну повернулися 35 осіб, незаконно утримуваних у Росії.
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