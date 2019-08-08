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"Путін сміється": Соколова оцінила дзвінок Зеленського в Кремль

1.2т Читати матеріал російською

Дзвінок президента України Володимира Зеленського до лідера Росії Володимира Путіна з вимогами припинити війну на Донбасі могли викликати у останнього лише сміх.

Адже за останні п'ять років він звик до подібних закликів і не збирається на них реагувати, зазначила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир Зеленський мав брифінг, на якому він розповів, що, мовляв, дзвонив Володимиру Путіну і сказав йому, що годі стріляти і вбивати наших людей. Я думаю, що Путін за ці п'ять років агресії та окупації вже зі сміхом сприймає такі дзвінки. Тому величезний привіт Зеленському. Хотілося б, щоб не дзвінки, а дії лунали з вікон офісу президента", – сказала вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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Крім того, впевнена Соколова, президент повинен проводити брифінги на такі гострі теми регулярно, а не тоді, коли суспільство вже глибоко схвильоване переживаннями про те, що ж буде далі.

"А дзвінки Путіну... Я думаю, що ніхто з вас не має ілюзій – з цим ворогом можна говорити тільки мовою сили, і війну цю можна або виграти, або програти. Компроміси в цій ситуації є нікчемними", – зазначила телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Яніна Соколова
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
профессионально разжигает! тока че та сама в окоп не идет. предпочитает что бы убивали и умирали другие а не она сама лично. почему так? боится?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Смех вызывают очередные тупые высеры этой крашеной соски Соколовой!
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