"Путін сміється": Соколова оцінила дзвінок Зеленського в Кремль

Дзвінок президента України Володимира Зеленського до лідера Росії Володимира Путіна з вимогами припинити війну на Донбасі могли викликати у останнього лише сміх.
Адже за останні п'ять років він звик до подібних закликів і не збирається на них реагувати, зазначила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Володимир Зеленський мав брифінг, на якому він розповів, що, мовляв, дзвонив Володимиру Путіну і сказав йому, що годі стріляти і вбивати наших людей. Я думаю, що Путін за ці п'ять років агресії та окупації вже зі сміхом сприймає такі дзвінки. Тому величезний привіт Зеленському. Хотілося б, щоб не дзвінки, а дії лунали з вікон офісу президента", – сказала вона.
Яніна Соколова
Крім того, впевнена Соколова, президент повинен проводити брифінги на такі гострі теми регулярно, а не тоді, коли суспільство вже глибоко схвильоване переживаннями про те, що ж буде далі.
"А дзвінки Путіну... Я думаю, що ніхто з вас не має ілюзій – з цим ворогом можна говорити тільки мовою сили, і війну цю можна або виграти, або програти. Компроміси в цій ситуації є нікчемними", – зазначила телеведуча.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Телефонна розмова Зеленського з Путіним викликала шквал критики в соціальних мережах. Користувачі засудили як сам факт дзвінка лідеру країни-агресора, так і те, з яким формулюванням Зеленський звернувся до Путіна (він назвав окупантів "тією стороною").
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