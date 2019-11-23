Головна Новини
23 листопада • оновлено в 23:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Путін продовжує справу Сталіна!" Порошенко виступив із сильною промовою з Канади

1.6т
Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв Голодомору біля пам’ятника українцям у місті Галіфаксі у Канаді.

Як зазначив сам Порошенко у Facebook, там у ці дні проходить Міжнародний форум безпеки. Мета української делегації на ньому – тримати світову коаліцію довкола України для рішучої відсічі російської агресії.

"Канада була однією з перших держав, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. І один із перших пам’ятників у світі, присвячений Голодомору, встановлений саме в Канаді, у місті Едмонтон. Там у понеділок наша делегація вшанує пам‘ять жертв Голодомору разом з українською діаспорою", – зазначив п'ятий президент.

Новини
"Україна пам’ятає": Порошенко нагадав про мільйонні жертви сталінського геноциду проти України

Петро Порошенко виступив у Канаді

Петро Порошенко виступив у Канаді

Скрин видео

За його словами, сталінський режим намагався знищити покоління українців, і тепер Росія намагається продовжити справу Сталіна, маючи на меті знищити Україну як державу і всю націю.

"Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднається і відродиться", – наголосив Порошенко.

Також у своїй промові лідер "ЄС" закликав українців по всьому світу у цей день запалити свічку та помолитися за кожного, хто невинно загинув під час Голодомору-Геноциду українського народу.

"Путін продовжує справу Сталіна!" Порошенко виступив із сильною промовою з Канади

Скрін відео

"Путін продовжує справу Сталіна!" Порошенко виступив із сильною промовою з Канади

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко привітав українців із Днем гідності та свободи потужним зверненням.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Голодомор в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Голодомор в Україні
Особи
Петро Порошенко Йосип Сталін Володимир Путін
Місце
Канада
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
3
Смішно
8
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Грузины хотели уничтожить украинцев. Так?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Всё правильно! У ботоксного пуйла на лабутенах ничего не получится!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и рожа у хряка на фото, как будто гoвно увидел. Может, перед ним зеркало держали? И нос синий, опять нажрался в честь xoxломора.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги