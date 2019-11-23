"Путін продовжує справу Сталіна!" Порошенко виступив із сильною промовою з Канади

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв Голодомору біля пам’ятника українцям у місті Галіфаксі у Канаді.

Як зазначив сам Порошенко у Facebook, там у ці дні проходить Міжнародний форум безпеки. Мета української делегації на ньому – тримати світову коаліцію довкола України для рішучої відсічі російської агресії.

"Канада була однією з перших держав, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. І один із перших пам’ятників у світі, присвячений Голодомору, встановлений саме в Канаді, у місті Едмонтон. Там у понеділок наша делегація вшанує пам‘ять жертв Голодомору разом з українською діаспорою", – зазначив п'ятий президент.

Петро Порошенко виступив у Канаді Скрин видео

За його словами, сталінський режим намагався знищити покоління українців, і тепер Росія намагається продовжити справу Сталіна, маючи на меті знищити Україну як державу і всю націю.

"Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднається і відродиться", – наголосив Порошенко.

Також у своїй промові лідер "ЄС" закликав українців по всьому світу у цей день запалити свічку та помолитися за кожного, хто невинно загинув під час Голодомору-Геноциду українського народу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко привітав українців із Днем гідності та свободи потужним зверненням.

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