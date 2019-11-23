Путін приречений на провал: США зробили потужну заяву про Голодомор в Україні

США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні, порівнявши звірства радянського режиму щодо українців із сучасною агресією Росії.

Про це заявила речник Державного департаменту Морган Ортагус у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства Штатів в Києві.

"У листопаді ми шануємо і згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварської політикою сталінського режиму. Хоча ця жахлива трагедія була однією з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зломити дух українського народу", - заявила Ортагус.

Спікер зазначила, що Кремль, як і СРСР, навіть зараз прагне до знищення України і її народу.

"Тепер Україна знову піддалася нападу. Окупація Криму Росією і її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тисяч загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і знищувати прагнення народу України. Але в своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - сказала Ортагус.

У США порівняли дії СРСР і сучасної Росії

. @StateDeptSpox : Ми вшановуємо пам'ять миллионов украинцев, Які погибли вісімдесят Шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам'ятаємо про невінні жертви часів Голодомору, и запевняємо у життя без підтрімці демократичної, заможної та суверенної України. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію "закону п'яти колосків" – документа, який став першим кроком до Голодомору.

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