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23 листопада • оновлено в 20:15
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Путін приречений на провал: США зробили потужну заяву про Голодомор в Україні

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США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні, порівнявши звірства радянського режиму щодо українців із сучасною агресією Росії.

Про це заявила речник Державного департаменту Морган Ортагус у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства Штатів в Києві.

"У листопаді ми шануємо і згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварської політикою сталінського режиму. Хоча ця жахлива трагедія була однією з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зломити дух українського народу", - заявила Ортагус.

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Спікер зазначила, що Кремль, як і СРСР, навіть зараз прагне до знищення України і її народу.

"Тепер Україна знову піддалася нападу. Окупація Криму Росією і її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тисяч загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і знищувати прагнення народу України. Але в своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - сказала Ортагус.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію "закону п'яти колосків" – документа, який став першим кроком до Голодомору.

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Теми
Голодомор в Україні Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
О! ОН БАБО! Трансвестит судя по рылу!)))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Таких в тайских пабах миллионы наверное!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
спикер Государственного департамента Морган Ортагус
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А американцы не хотят вспомнить о своих преступлениях против коренного населения Америки?! Вот где поистине ГЕНОЦИД!
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Крымчанин Юрий, для них это самый неудобный вопрос.
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