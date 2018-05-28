Все наши помыслы/действия чисты, всё правильно, только одна проблема — они безрезультатны. Ни после каких флеш-мобов, митингов (увы, ещё и довольно жидких) Путин Сенцова Украине не отдаст/обменяет. Исходя из моего понимания психотипа Путина, думаю, что ему это глубоко пофиг, совершенно не трогает, ничем не пугает вообще. С Западом у него сейчас все более-менее ок, деньги из ЕС текут речищей, на футбол на костях пассажиров "Боинга" этим западным гуманистам, кажется, наплевать.

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Я думаю, что единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова/Кольченко (как минимум их) — это Дональд Трамп. Ведь это просто сакральная мечта русского фюрера — чтобы президент США его о чем-либо попросил, и "добрый русский царь" смилостивился. Как сподвигнуть Трампа на эту "услугу" Украине и всем по-настоящему гуманным людям в мире, я, конечно, не знаю. Его психотип мне не знаком.

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Также я не дипломат и не знаю, чего это может стоить (в плане денег лоббистам, денег ему через кого-то, настойчивых просьб со стороны нашего президента, западных лидеров etc). То есть, я не понимаю маршрута необходимого пути, но конечная точка, по-моему, очевидна: Трамп и только Трамп. По любым каналам. Это, конечно, тактическая история. Стратегически — РФ не прекратит захвата украинских заложников, пока Путину эта политическая работорговля ничего не стоит. Стратегически нужно добиваться отдельного усиления санкций за захват РФ граждан нашей страны. Настолько реально это — я, опять же, не дипломат, не знаю. Но добиваться надо, придётся бить в эту стену, иного пути остановить русских людоедов не существует. Пока нет дополнительных санкций за политзаключённых украинцев — продолжат жрать. Такие сегодня мысли.