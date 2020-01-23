"Путін не переможе": Сенцов виступив з потужною промовою в Давосі. Відео

У Давосі (Швейцарія) виступив український режисер Олег Сенцов, який розповів, що наша країна долає багато проблем, але прагне стати частиною Євросоюзу.

Відео виступу транслювали з Facebook-сторінки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

"Наша країна Україна зараз теж недосконала. Ми маємо великі проблеми пострадянської держави. Про це говорив пан прем'єр (Олексій Гончарук) – це корупція на всіх рівнях, це старе держуправління, це бідний народ", – почав він свій виступ.

Сенцов в Давосі Скріншот

Режисер зазначив, що Україна вже давно зробила вибір щодо вступу в ЄС, щоб жити за європейськими принципами і на європейському рівні. Сенцов підкреслив, що на останніх президентських виборах наша країна показала свою демократичність.

"(Вибір) Зроблено шість років тому, і з цього шляху ми ніколи не звернемо. В цьому ви повинні бути впевнені. У нас незалежні демократичні вибори. І остання зміна влади це продемонструвала всьому світу. Шість років ми боремося з нашим ворогом Путіним, з російською агресією – це всім відомо. Але за шість років ми не здалися, він нас не переможе ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зробимо і інше – ми зробимо реформи, ми станемо тією країною, якою хочемо бути. Слава Україні!" – підсумував Сенцов.

Відзначимо, що виступ супроводжувався оплесками з залу.

Дивитися відео з 34:40

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня в Давосі президент Володимир Зеленський виступив з промовою і провів ряд важливих зустрічей із зарубіжними партнерами.

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