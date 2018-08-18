МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Дмитро Тимчук
Дмитро Тимчук
Всі статті автора

Путин нанесет новый удар по Украине осенью

4.2тЧитати новину російською

На оккупированной Россией территории Донбасса идет процесс доукомплектования, который мы наблюдаем с начала года. Практически на протяжении восьми месяцев в полный рост идет доукомплектование частей подразделений первого "армейского корпуса ДНР" и второго "армейского корпуса ЛНР".

Для чего это делается? Нельзя сказать, что с осени будет какая-то эскалация и масштабные боевые действия. Задачу о доукомплектовании подразделений оккупационных войск они ставили перед собой по линии штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ еще в конце прошлого года., - пишет Дмитрий Тымчук для Апостроф. - И одну из задач они полностью провалили – по укомплектованию личным составом. Что касается вооружения и военной техники, то они пытаются это сделать.

У них все осложняется тем, что по ходу пьесы меняются правила. То есть они сначала начинают изменять штатное расписание и начинают вводить в свои мотострелковые бригады дополнительные артиллерийские подразделения – а потом меняют штатную структуру. Сейчас они пытаются сделать все возможное, чтобы подстроиться под новое видение, которое было сформулировано весной этого года. Но я бы не сказал, что это прямое указание на то, что будет эскалация.

Новини
Асеев не признался разве что в распятии славянского мальчика

Тем не менее, перед оккупационными войсками задача готовности к эскалации стоит. Ее стоит ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезисы пророссийских кандидатов и пророссийских сил о том, что нужно договариваться, о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую "партию войны". Таким образом, пророссийские силы захотят показать, что "партия войны" приводит боевым действиям и очередным эскалациям, в результате чего гибнут люди. Поэтому эскалацию можно ожидать с большой вероятностью.

Чем ответит Украина

Есть два направления, которые крайне важны для того, чтобы в дальнейшем показывать международному сообществу реальную картину событий на Донбассе и формулировать соответствующее отношение к России как агрессору.

Новини
Украинская армия потихоньку освобождает Донбасс

Во-первых, укреплять обороноспособность и вооруженные силы, дать им возможность оперативно реагировать и нейтрализовать любые угрозы и попытки масштабных действий со стороны оккупационных войск.

Во-вторых, нужно склонять международные структуры выполнять свои прямые функции – это должно быть второе очень важное направление, чтобы ОБСЕ в конечном итоге не возлагала любую ответственность на обе стороны, а показывала, кто является инициатором этой эскалации. И мы видим, что СММ ОБСЕ уже достаточно неплохо работает по Донбассу – начинают более активно фиксировать присутствие новых российских вооружений, переброску техники на оккупированных территориях.

Читайте всі новини по темі "війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро ТимчукДмитро Тимчук
Тема
війна
Місце
Україна
Джерело
Джерело:apostrophe.ua
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
8
2
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Уже осенью по мозгу кастрюляголовых будет нанесен мощный удар- окажется,что Рашка не раваливается, Крымский мост-не тонет, России не нужны 40 млн. пленных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильченко София
Ильченко София
КОГДА ЭТА ФОШИЗДСКАЯ СРАНА СМЕРТИ,педесрация,зальется кровью на своей территории,а кровавое ,ботоксное хуйло,захлебнется своей нефтью, и задохнется газом!Сдохните раборосы ебучие!Вот где липучки прокаженные ,прилипли к УКРАИНЕ,не отклеить,конченную,убогую па-рашу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
"Путин нанесет новый удар по Украине осенью" "Нельзя сказать, что с осени будет какая-то эскалация и масштабные боевые действия" Очень любопытно, как эти две фразы уживаются в головах нерабов! Неудивительно что они живут в таком дерьме.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги