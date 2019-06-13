“Путін дуже невдоволений”: як Україна “вбиває” пропаганду Кремля

"Все, про що зараз говорять у Росії - це Україна. Це головна тема”, — розповідає російська журналістка та кореспондент американського видання The Daily Beast Анна Нємцова, оцінюючи градус дискусій про Україну на прокремлівських каналах.

Дійсно, за 5 років після анексії Криму та початку війни на Донбасі, політика офіційного Києва та українці — провідні теми російських пропагандистських шоу. OBOZREVATEL побував на Міжнародному економіко-гуманітарному форумі Ukrainian ID й зібрав думки закордонних експертів щодо того, чи вдалося України витримати тиск пропаганди Кремля.

“Всі основні ток-шок стосуються України. Чому? Тому що політика у Росії померла. Вони не можуть говорити про питання, які є важливими для Росії. Наприклад, коли було заарештовано кореспондента сайту “Медуза” Івана Голунова, який займався розслідуванням корупції серед російських чиновників (звинувачували у продажі наркотиків, незважаючи на реакцію громадськості, яка доводить, що справу сфабриковано - Ред.)", — констатує Анна Нємцова.

Анна Нємцова Ukrainian ID

За її спостереженнями, пропагандистська машина досі працює, але, наприклад, мало впливає на молодь. “Вони не дивляться телебачення, вони шукають інформацію у інтернеті”, — нагадала журналістка про зміни в інформаційному просторі.

До речі, ще у 2016 році Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав посилити боротьбу з пропагандою РФ.

У ній були згадані такі ресурси, як RТ, Sputnik, а також “армія тролів”, яка діє у інтернеті “з метою кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, отримати внутрішню підтримку та створити сприйняття східних сусідів ЄС як держав, що не відбулися”.

Текст з резолюції Скріншот

На думку директора Євразійського Центру Атлантичної Ради та екс-посла США в Україні Джона Гербста, українці розуміють, що вони оточені проблемами й готові їх вирішувати. “Думаю, у Путіна є перешкоди й йому доведеться рано чи пізно вивести війська з Донбасу", — зауважив експерт.

Джон Гербст наголосив, що Москва використовує всі свої державні інструменти для атаки на Україну. “Це корупція, дезінформація, підкуп важливих людей. Якщо згадати активні дії на Донбасі, то бачимо, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію. Але щодо медіа, то є ті, хто симпатизує Кремлю. У більшості країн є неприйняття таких медіа. Але ця пропаганда не має такого великого впливу, як військова присутність РФ на Донбасі", — додав він.

Джон Гербст Ukrainian ID

Зміна влади в Україні викликала нові дискусії та стурбування через брак досвіду у глави держави Володимира Зеленського.

“Якщо ви офіцер КГБ, а Путін ним був, ви хороший психолог. Люди переживають за прямі перемовини. Це дещо несправедливо, я вважаю. Але Зеленський хороший бізнесмен, а для того, щоб заробити мільйони — треба бути твердолобим. По друге, щоб бути коміком міжнародного рівня, треба дуже класно розуміти людей та публіку. Путін це побачив, коли програв боротьбу за паспорти. Путін не звик до таких відповідей. Я почув із різних джерел, що президент Росії дуже незадоволений. Раніше він міг бути розумником, а зараз дуже важко. Я вважаю, якщо команди зберуться разом - команда Зеленського втримає удар”, — дав прогноз Гербст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В рамках Форуму відбулася церемонія нагородження Ukrainian ID Awards. Її лауреатом посмертно стала Катерина Гандзюк за "незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність". Нагадаємо, минулого року лауреатом премії став режисер Олег Сенцов, якого Росія незаконно утримує в неволі.

В останні місяці низка російських соціологічних служб, зокрема й прокремлівських, фіксували різке падіння рейтингу довіри Путіну. У деяких випадках цифри опускалися до 31,7% — показника 13-річної давнини. Нагадаємо: після анексії Криму й початку війни на Донбасі вони становили 86% підтримки.

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла постійне спотворення невигідних російській владі фактів у пропагандистських ЗМІ.

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