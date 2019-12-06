Роспропаганда постоянно пытается сделать из Пушилина хорошего "царя", у которого в подчинении плохие "бояре", мол сам бывший ммм-щик ночами не спит и думает о пенсионерах дыныры, всякие плохие людишки его постоянно подставляют. Со стороны это наблюдать довольно таки эпично, ибо лучший показатель заинтересованности Пушилина в благосостоянии дынырийцев - это его постоянно растущий живот, который, в отличие от зарплат шахтеров, увеличивается с завидным постоянством.
На днях ставленник Кремля, гауляйтер всея дыныры решил съездить в оккупированный рф Иловайск в пропагандистских целях. Но поездка получилась так себе, ибо пушилину рассказали немножко того, о чем молчит и минпропаганды дыныры, и роспропаганда. Давайте поговорим о том, о чем все вышеназванные рублевые рупоры пропаганды промолчали или "случайно" забыли рассказать.
Итак, начнем. Пушилин по приезду в оккупированный рф Иловайск решил пообщаться с обычными железнодорожниками в присутствии всей свиты. Получилось, если честно, так себе, ибо работники жд накрыли и пушилина, больших представителей оккупационных властей матом и спросили по поводу мизерных зарплат, по поводу развития жд дороги, по поводу своевременной выплаты зарплат и вообще рассказали вслух, что жизнь по тв в Иловайске и реальная жизнь отличаются кардинально.
Начальство жд краснело, мычало и бекало, пушилин тоже. Мордатый[погоняло пушилина] пообещал разобраться и уехал с иловайской жд станции. Правда, перед тем пушилин спросил у одного из начальников жд, мол шоза хрень происходит, ведь по бумагам прибыль есть и рост тоже, а значит с зарплатами не должно быть проблем. В ответ он услышал шось про причастность массонов и просьбу дать 6 млрд ржублей шоб жд реально на полную мощность заработала. Толпа поперхнулась от смеха и чуть не заржала.
Также пушилин решил пообщаться с кассиршами жд о житье-бытье и перспективах жд вокзала. От кассирш пушилин услышал примерно следущее: мы, конечно вроде как и работу работаем, но поезда почти не ходят, за исключением грузовых с углем, пассажиропотока нет фактически. После не отрепетированного ответа обычных работников жд вокзала пушилин побагровел и переспросил, мол как это, в смысле нету пассажиропотока? На что получил блее развернутый ответ с использованием матерных эпитетов, которые более точно передают смысл происходящего по типу: х*й, а не пассажиропоток; кроме пенсионеров х*й кто ездит; меньше нужно смотреть местное тв, там еще не такую хуйню расскажут и т д. Пообещав разобраться, пушилин свалил и с жд вокзала, ибо дважды быть выматюканным в присутствии подчиненных - это удовольствие так себе.
И поехал после этого гауляйтер дыныры кататься по городу. И заехал в школу к своему несчастью, ибо его ждали коллаборанты с профессией учителя, которые без предварительных ласк набросились на мордатого с предъявами. Основная претензия учителей была в том, что после анонсированного повышения зряплат пособникам оккупантов на 25%, в оккупированном рф Иловайске зряплаты учителям повысили аж на 10%, мол где еще 15% от повышения? После услышанной претензии пушилин спросил у так называемых начальников гороно и районо, мол шоза хрень? В ответ он услышал бе-ме в стиле - у нас маленький город -маленькое финансирование-учителей не хватает-рышпублика развиваицца - мы не виноваты, шо нам с "бюджета" приходит по деньгам, то мы и выдаем - и все в таком духе. В итоге пушилин снова пообещал разобраться и злючий уехал от разгневанных учителей-коллаборантов.
На этом приключения мордатого не закончились, ибо поехал он в центральную больницу оккупированного рф Иловайска и ... И там его тоже обматерили прям в актовом зале. Врачи высказали пушилину все, что накипело : рассказали о тотальной нехватке специалистов в городе, рассказали зряплате терапевта в Иловайске[целых 100$ в месяц, йопт] и спросили почему такая разница с Донецком [6500 ржублей в Иловайске и 9700 в Донецке соответственно], а также рассказали, что им повысили зряплаты не на 20%, как об этом кричали все пропагандистские типа сми, а на 5%.
Сказать, что пушилин после услышанно аху..., точнее удивился, это ничего не сказать. Правда, после этого чуваку позвонили кураторы и сказали срочно записать пропагандистский ролик с сюжетом а-ля -добрый "царь" ругает плохих "бояр", что и было сделано.
После больницы пушилин поехал на шахту. Зря. Ибо шахтеры тоже почему-то были недовольны ни пушилиным, ни властью оккупантов, ни реальными зряплатами в размере 150-250 $ в месяц максимум, а не 350-400, как об этом трубят постоянно подконтрольные рф типа сми. Пушилин попытался выкрутиться, мол у него по бумагам зряплаты у шахтеров точно такие же, как говорят по тв. Но ... Но шахтеры натыкали матюков мордатому еще больше : рассказали о плохой отгрузке угля, о том шо уголь некуда девать, о том шо их в бесплатные отпуска отправляют и т. д.
Наслушавшись матюков от шахтеров, пушилин промычал лишь заезженные фразы о том, что шахтеры - это сила и гордость дыныры и ... И побагровевший совершил тактическое отступление с шахты, ибо была вероятность выхватить реальных пиздюлей от работников шахты.
Эпилог. В планах пушилина в тот же день было заехать в оккупированные рф Макеевку и Снежное, но гауляйтер дыныры тупо побоялся разговаривать с обычными людьми, а если точнее, то слушать матюки в свою сторону и сторону оккупационных властей. Тех же людей, которые высказали недовольство предводителю дынырийских макак, не забрало мыгыбы дыныры и не уволили, неа. Просто на каждом предприятии было после приезда пушилина собрание, где обычным работягам сказали прямо о том, что они теперь на особом счету у начальства и что их уволят, как только будет для этого повод, ибо низзя так подставлять коллектив.
Также после поездки пушилина всех бюджетников на территории дынырийского княжества предупредили о том, что если приедет мордатый, то нужно обязательно его хвалить, а не делать как в Иловайске.
Но об этом пропагандистские типа сми не напишут. Ибо за правду рф не платит. Конец.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.