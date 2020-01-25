Несмотря на то, что на оккупированной части Донбасса урезают зарплаты и задерживают пенсии, в наступившем году "власти" решили поднять тарифы на электроэнергию. Повышение в ОРДЛО анонсировал сам вождь "Донецкой республики" Денис Пушилин, издав "указ" об отмене прежних тарифов со 2 февраля 2020 года.

"Документ" был опубликован только после Рождества и сразу же вызвал горячее обсуждение в социальной сети.

В самом "указе" Пушилина новые тарифы не обнародованы. Жители сами нашли предлагаемую тарифную сетку на сайте коммунального предприятия.

Она такая же, как и в соседней "Луганской республике".

Новый тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 150 кВт*ч в месяц составит 0,8018 рос. руб./кВт*ч (ранее 0,6168 рос. руб./кВт*ч), а за объем от 150 кВт*ч до 800 кВт*ч – 1,0904 рос. руб./кВт*ч (ранее 0,8388 рос .руб./кВт*ч).

Для домов (квартир), оборудованных кухонными электроплитами, при потреблении до 250 кВт*ч в месяц тариф составит 0,6162 рос.руб./кВт*ч (ранее 0,474 рос. руб./кВт*ч), а для потребляющих более 250 кВт*ч в месяц – 0,8377 рос. руб./кВт*ч (ранее 0,6444 рос. руб./кВт*ч).

Люди признаются, что роста тарифов следовало ожидать, после повышения минимальных пенсий и зарплат бюджетникам, которое не все ощутили.

Жители ОРДЛО жалуются на то, что и 30 процентное повышение тарифов на холодную воду и вывоз мусора, которое произошло в сентябре 2019 года, больно ударило им по карману.

Кроме того, "власти" анонсировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте.

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Скриншот

А по окончании отопительного сезона будет снят мораторий на тарифы за отопление и горячую воду, а также — на газ, который, как ранее заверяли население, поступает из России в качестве "гуманитарной помощи" — то есть бесплатно. Однако и за "бесплатный" газ населению приходится платить, при том и за себя и за боевиков.

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