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Публічне приниження у школі Харкова: цькування дівчинки розгорілося з новою силою

15.8тЧитати матеріал російською

Ученицю 6-го класу харківської школи №151 Діану, яку публічно принизили через відмову її батьків брати участь у поборах, тепер ображають однокласники.

Після батьківських зборів, присвячених скандальному інциденту, учні пишуть їй у месенджер образи. Як розповіла OBOZREVATEL мама дівчинки Тетяна Блінова, тепер вони побоюються, що після канікул у класі може початися справжнє цькування.

Також жінка наголосила, що на зборах мама, яка образила дівчинку, вибачатися не захотіла: "Та мама на зборах була присутня, але вибачатися не стала. Навпаки, частина батьків разом із нею звинувачували нас — мовляв, ми самі винні, раз не здаємо гроші. На що я сказала: "Адже розбиратися з цим треба на рівні батьків, а не з дитиною".

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За її словами, найнеприємніше трапилося ввечері у вівторок, 23 жовтня, коли Діані почали писати в месенджер однокласники.

"Деякі діти почали її звинувачувати і навіть ображати, називати брехлом. Причому особливо цим відрізнялися діти мам з батьківського комітету. Ймовірно, все це знову відбувається під впливом дорослих", — розповіла Тетяна.

Публічне приниження у школі Харкова: цькування дівчинки розгорілося з новою силою

Facebook Батька SOS

Публічне приниження у школі Харкова: цькування дівчинки розгорілося з новою силою
Публічне приниження у школі Харкова: цькування дівчинки розгорілося з новою силою
Публічне приниження у школі Харкова: цькування дівчинки розгорілося з новою силою

За всіх на зборах вибачилася тільки начальниця департаменту освіти Харкова. Вона попросила батьків вирішити ситуацію полюбовно. До речі, незважаючи на те, що класний керівник написала заяву про звільнення, у школі вона продовжує працювати. Але від класного керівництва її усунули. Саме в цьому класі навчається і син педагога.

"Чесно кажучи, мені навіть шкода вчительку. Швидше за все, вона не змогла виявити характер, а батьківський комітет сам нею керує", — каже Тетяна Блінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Діани розповіла подробиці цькування. За її словами, коли дочці відмовили у шматочку торта через те, що вони не здають побори на потреби школи, дівчинка розридалася і попросилася додому. У відповідь однокласники почали знімати її на відео.

Місце
Україна
Об'єкти
школаскандалипобори в школіторт
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Северг Олег
Северг Олег
Жлобьё и рагули. Всегда такими были, а на уровне всеобщей украинской нищеты оскотинились окончательно. И дети их растут таким же жлобьём, только ещё и злобным.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Северг Олег, если ты жлобина собрался сдесь высратся, то и не забудь подтереться - тобой написаным, урод..
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Иванова Елена
Иванова Елена
Северг Олег, слішь ты, придурок, тебе ссылки на видео из ВАШИХ школ дать, какие ваши дети растут и как они бухают, или сам найдешь!!! и кто тут скотина .. не будем показывать пальцем!!
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Новикова Елена
Новикова Елена
Родители девочки сами виноваты в создавшейся ситуации, а страдает их дочь. Жаль ее
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Новикова Елена, виноваты Виноваты ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ(!) Потому что они взрослые и должны отвечать за свои поступки.Мама из родительского комитета должна была позвонить маме девочки и сказать :" Ты не сдала деньги на торт и потому чтобы не травмировать своего ребенка (а чужих детей для нормальных мам не бывает) забери его из школы и сама объясняй своей дочери почему тебе было жалко сдать деньги на торт и она осталась без угощения". Но взрослая тетя решила отыграться на ребенке. Из этой же песни и то что дети повторяют своих жестоких и не очень умных родителей и начинают травить девочку. А учителя . как правило. самоустраняются от таких выяснений отношений между родителями. хотя это и напрямую касается учеников.
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
тому що на мове агрессора спилкуюцца! Треба писати украiнскою и усе станет дуже гарно!
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