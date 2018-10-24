Публічне приниження у школі Харкова: цькування дівчинки розгорілося з новою силою

Ученицю 6-го класу харківської школи №151 Діану, яку публічно принизили через відмову її батьків брати участь у поборах, тепер ображають однокласники.

Після батьківських зборів, присвячених скандальному інциденту, учні пишуть їй у месенджер образи. Як розповіла OBOZREVATEL мама дівчинки Тетяна Блінова, тепер вони побоюються, що після канікул у класі може початися справжнє цькування.

Також жінка наголосила, що на зборах мама, яка образила дівчинку, вибачатися не захотіла: "Та мама на зборах була присутня, але вибачатися не стала. Навпаки, частина батьків разом із нею звинувачували нас — мовляв, ми самі винні, раз не здаємо гроші. На що я сказала: "Адже розбиратися з цим треба на рівні батьків, а не з дитиною".

За її словами, найнеприємніше трапилося ввечері у вівторок, 23 жовтня, коли Діані почали писати в месенджер однокласники.

"Деякі діти почали її звинувачувати і навіть ображати, називати брехлом. Причому особливо цим відрізнялися діти мам з батьківського комітету. Ймовірно, все це знову відбувається під впливом дорослих", — розповіла Тетяна.

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За всіх на зборах вибачилася тільки начальниця департаменту освіти Харкова. Вона попросила батьків вирішити ситуацію полюбовно. До речі, незважаючи на те, що класний керівник написала заяву про звільнення, у школі вона продовжує працювати. Але від класного керівництва її усунули. Саме в цьому класі навчається і син педагога.

"Чесно кажучи, мені навіть шкода вчительку. Швидше за все, вона не змогла виявити характер, а батьківський комітет сам нею керує", — каже Тетяна Блінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Діани розповіла подробиці цькування. За її словами, коли дочці відмовили у шматочку торта через те, що вони не здають побори на потреби школи, дівчинка розридалася і попросилася додому. У відповідь однокласники почали знімати її на відео.