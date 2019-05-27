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/Суспільство

ПЦУ зробить крок до визнання світовим православ'ям: що це значить

2.4тЧитати матеріал російською

Елладська православна церква висвятить єпископа для Православної церкви України, щоб прискорити процес визнання ПЦУ іншими помісними православними церквами.

Про це розповів в ефірі ObozTV релігієзнавець Ростислав Мартинюк. За його словами, грецький єпископ буде направлений на новостворену маріупольську кафедру ПЦУ.

Як повідомив Мартинюк, нового єпископа будуть висвячувати в Греції, його ім'я Епіфаній, як і у предстоятеля ПЦУ. Після висвячення він буде інкорпорований до єпископату ПЦУ.

За його словами, Константинопольська патріархія і її союзники занепокоєні тим, щоб "схилити інші автокефальні церкви грецької традиції скоріше визнати ПЦУ, вступити в повнокровне євхаристійне спілкування".

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"Висвячення нового єпископа для ПЦУ в Елладській церкви буде говорити про те, що грецька машина буде працювати в тому напрямку, який вона задала, підтримавши Томос. Це визнання і підтримка Православної церкви України", – пояснив Мартинюк.

Єпископ Епіфаній з Константинопольським патріархом Варфоломієм

Єпископ Епіфаній з Константинопольським патріархом Варфоломієм

iellada.gr

Раніше глава Елладської православної церкви архієпископ Ієронім II під час богослужіння в Афінах згадав Православну церкву України в переліку помісних автокефальних православних церков (диптиху).

Згадка православних церков у диптиху є однією з ключових ознак євхаристійного спілкування між ними. Першу сходинку в диптиху посідає Константинопольський патріархат. Православна церква України згадується 15-ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше релігієзнавець Дмитро Горевий розповів, коли і за яких умов Православна церква України зможе претендувати на отримання статусу патріархату.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПравославна церква України
Особа
Ростислав Мартинюк
Місце
Україна
Теги
ПЦУКонстантинопольський патріархат
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
))))Кому вы стамбульчане теперь интересны)))?От вас все отвернулись...Все!!!
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