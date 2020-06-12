Київська Митрополія Православної Церкви України застерігла правоохоронні органи від переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

У заяві, опублікований на сайті ПЦУ, зазначено, що останнім часом у російських ЗМІ поширюється інформація, що різні обвинувачення, які висуваються проти Порошенка, мають якийсь зв’язок з його роллю у сприянні утворенню ПЦУ та в отриманні Томосу від Вселенського Патріарха.

"Будь-яка політична мотивація у діяльності правоохоронних органів та порушенні кримінальних справ, зокрема проти п’ятого президента України, – недопустима. Більше того, вона буде небезпечною для громадянського миру в умовах російської агресії, коли країна-агресорка радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні", – зауважили у ПЦУ.

ПЦУ виступила на захист Порошенка через фейки російських пропагандистів

Там нагадали, що аксіомою демократії є те, що політичні симпатії чи антипатії не впливають на правосуддя. Відхід від цієї аксіоми завжди веде до відходу від демократії.

"Протягом минулого року ми вже багато разів стикалися з прикладами того, як юридична система використовується супротивниками Української Церкви з метою перешкоджання волевиявленню релігійних громад, для переслідування духовенства та активних парафіян, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування", – сказано у повідомленні.

У ПЦУ нагадали, що українська єдність, церковна незалежність, гідність і свобода дісталися занадто дорогою ціною, яку заплатили покоління наших предків і яку продовжують платити зараз захисники від російської агресії.

"Тому ми не можемо допустити, щоби ворог скористався нашими внутрішніми непорозуміннями, політичними суперечками та недосконалістю державних інституцій для руйнування цих здобутків та здійснення реваншу. Ми просимо Бога всіх, від кого залежить ухвалення відповідних рішень, надихнути духом мудрості, правди, розсудливості та стриманості. І запевняємо, що і надалі будемо, як і дотепер, на боці українського народу", –заявили у ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня відбулася зустріч митрополита Київського та всієї України Епіфанія та п’ятого президента України, лідера політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

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