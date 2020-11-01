Варфоломій: сподіваємося, ієрархи колишньої УПЦ МП об'єднаються з РПЦ, ми тимчасово їх терпимо
Вселенський патріарх підтвердив статус ПЦУ
Церковник також заявив, що митрополит Онуфрій уже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні.
Про це патріарх повідомив e листі до редакторів видання Сerkvarium. Як пояснив він, ієрархи Української православної церкви Московського патріархату (РПЦ в Україні) вже не є місцевими правлячими єпископами.
"Нова автокефальна церква України є єдиною канонічною православною церквою на території Української держави, і Блаженніший митрополит Київський і всієї України повинен бути визнаний її канонічним предстоятелем", – заявив Варфоломій.
Патріарх нагадав, що Об'єднавчий Собор українських церков у грудні 2019 року обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України та прийняв Статут Церкви України.
За словами церковника, хоча ієрархи УПЦ МП не є місцевими правлячими єпископами, їх "тимчасово терплять" до об'єднання з РПЦ.
У листі Варфоломія вказується, що, згідно з канонічним принципом територіальності, "який є невід'ємним і постійним фактом православної еклезіології", жодна інша Церква не може бути присутньою в межах юрисдикції Церкви України.
"Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що знаходяться (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 і Нікейського собору, сподіваючись, що волею Божою, вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою", – повідомив патріарх.
Виходячи з цього, митрополит Онуфрій уже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а тільки як ієрарх, який проживає в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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