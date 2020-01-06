Томос отобрать сложнее, чем принять новую Конституцию, где не будет курса на Евросоюз и НАТО. Сейчас это делается чуть ли не по взмаху руки Разумкова. А вот ПЦУ - это уже большой камень на пути "капитулянтов", который просто так с дороги не уберешь, и теперь все годы будешь о него спотыкаться.
В чем же сила этого факта?
- Служения в церквях Украины на украинском языке. Если попытаться это запретить - то как? На каких основаниях? Организовать саботаж среди прихожан - якобы кого-то ущемляют? Так идите в российскую, Московского Патриархата. И потом, прихожане редко бывают титушками, которых можно нанять. Я думаю, здесь это будет все-таки сложнее.
- Усиление и укрепление среди прихожан (а это часть Украины многочисленная) правильных установок. В том, что война у нас освободительная, и есть конкретный агрессор. В том, что независимая Украина - это далеко не Россия. В том, что наши погибшие на фронте - герои, и отпевать их надо не по признаку "где крестили" или "за кого воевал". Мы же помним, как ведет себя российская церковь в Украине, как она разборчива и насколько запятнана как структура в отношении к войне России против Украины.
- Вера - это не переключение телеканалов. Ее сложно искривить, перезалить информационную повестку. Это то, что обладает огромной силой, и сценарии для нее пишутся не политическими силами. Другой вопрос в том, что те самые политические силы "присобачивают" сюда упоминание, что Украина сама виновата. Или что Россия здесь ни при чем. Но служение Богу - это служение Богу. Основа - одна. И вот она теперь в ПЦУ - правильная, без ненужной украинцам чужой идеологии. Свое, на своем, среди своих.
- Радует тот факт, что несколько областей Украины приняли решение теперь официально отмечать Рождество 25 декабря. Кажется, три области - но это начало. Я, живя на востоке, уже в этом году сменила традицию родителей садиться за стол 7-го, объяснив им, что 25-е - это НЕ "католическое". 7-го у нас теперь другие планы, но это, безусловно, дело каждого. Когда и что он празднует. И эти три области - это не разделение Украины. Это там Украина и есть, в самом ее чистом, может быть, виде. Я имею ввиду отрыв от советских и пророссийских устоев в отношении церковного праздника.
ПЦУ - это одно из наибольших достижений предыдущих лет. Наверное, не совсем в тему приводить слова соседа Лукашенко (это не пример для подражания), но мне почему-то вспоминается его фраза:
- кто-то говорит, что нашей страны здесь не было. Может, когда-то не было - а теперь есть. И этот "кто-то" должен с этим мириться.
А что касается ПЦУ - то она теперь тоже есть. Надеюсь, теперь навсегда, ведь в Украине так много тех, кто ее ждал. Не очень правильно называть церковь оружием, но это скорее всего еще один щит в войне за независимость.
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