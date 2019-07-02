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ПЦУ працює на СБУ? "Сенсації" Філарета знайшли пояснення

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Заява почесного патріарха Філарета про те, що нібито Православна церква України має зв'язки зі Службою безпеки України, є спробою кинути тінь на ПЦУ.

"Позиція почесного патріарха складна, тому що він змушений виправдовувати, зокрема, і свою зраду останнього часу", – зауважив OBOZREVATEL історик церкви Арсен Зінченко, коментуючи його останні висловлювання про зв'язок церкви зі спецслужбами.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

https://fakty.com.ua

У контексті співпраці церкви з КДБ за радянських часів, про які розповів Філарет, Зінченко заявив: "Давайте не плутати церкву з єпископами. Тому що церква як поняття включає в себе Господа Бога Ісуса Христа, духовенство і мирян. Тому говорити, що загалом церква мала зв'язку з КДБ – некоректно".

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"У радянські часи єпископи були включені в сферу впливу спецслужб, але були священики, які не робили цього і переслідувалися КДБ", – додав він.

Говорячи про співпрацю церкви, зокрема, ПЦУ зі спецслужбами, історик підкреслив: "Ми живемо в демократичній країні, і кожен з нас може звертатися до СБУ, якщо помічає якісь речі, в які СБУ повинна втрутитися. Точно так само і єпископи. Але СБУ не керує єпископами. Принаймні, прямого впливу немає".

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко Філарет заявив, що священики можуть співпрацювати зі спецслужбами, що спецслужби збирають компромат на духовенство і таким чином можуть впливати на нього.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Арсен ЗінченкоПатріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУСБУУПЦ КП
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