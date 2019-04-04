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Прозріли? У Росії здивували заявою про "братній народ" з Україною

2.1тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вже не відчуває український народ братнім.

Про це вона сказала в ефірі радіостанції "Ехо Москви", стверджуючи, що Україна зараз нібито переживає "дуже складний і драматичний в історичному контексті період".

"Я ось, наприклад, сама як індивід не відчуваю якусь, так би мовити, спряженість в братньому відношенні з народом України. У нас є спільна історія, але відчуттів я не поділяю", — заявила Захарова.

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Марія Захарова

Марія Захарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова зробила несподівану заяву про те, хто нібито насправді винен у збройному конфлікті на Донбасі.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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