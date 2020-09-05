Протести в Білорусі: стало відомо, кого підтримує більшість українців

Більшість українців підтримує білорусів, які протестують проти Олександра Лукашенка.

Такі результати показало соцопитування, проведене серед глядачів політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У респондентів запитали: "Народ Білорусі повстав проти Лукашенка. Кого ви підтримуєте?" Відповідь дали понад 9,8 тисяч українців.

77,8% заявили, що підтримують протестувальників.

13,51% учасників соцопитування підтримують президента Білорусі.

8,69% відповіли, що їм все одно.

Результати голосування. Скриншот відео

Пропонуємо подивитися запис програми:

Як писав OBOZREVATEL, перший президент України, глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив на "Свободі слова", що після 26 років президентства Олександра Лукашенка "змістити диктатора" в Білорусі мирним шляхом не вийде.

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