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Протести в Білорусі: стало відомо, кого підтримує більшість українців

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
1,7 т.
Олександр Лукашенко

З'ясувалося, скільки українців підтримують Олександра Лукашенка.

Більшість українців підтримує білорусів, які протестують проти Олександра Лукашенка.

Такі результати показало соцопитування, проведене серед глядачів політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У респондентів запитали: "Народ Білорусі повстав проти Лукашенка. Кого ви підтримуєте?" Відповідь дали понад 9,8 тисяч українців.

77,8% заявили, що підтримують протестувальників.

13,51% учасників соцопитування підтримують президента Білорусі.

8,69% відповіли, що їм все одно.

Результати голосування.

Результати голосування. Скриншот відео

Пропонуємо подивитися запис програми:

Як писав OBOZREVATEL, перший президент України, глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив на "Свободі слова", що після 26 років президентства Олександра Лукашенка "змістити диктатора" в Білорусі мирним шляхом не вийде.

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УкраїнаСвобода слова Савіка ШустераВідносини України та БілорусіПротести у БілорусіСавік Шустер
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