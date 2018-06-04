"Просто гордість охопила": перша леді України привела мережу в захват

Президент України Петро Порошенко і перша леді країни зустрілися з Королем Іспанії Феліпе VI і королевою Летісією.

У мережі відзначили схожість у зовнішності між Мариною Порошенко та іспанською королевою, похваливши українку за те, як елегантно вона виглядає. Відповідні знімки опублікував на своїй сторінці в Facebook глава держави.

Зустріч Петра Порошенка з королем Іспанії Facebook

"Радий зустрічі з Королем Іспанії Феліпе VI і королевою Летісією", - підписав Порошенко.

"Мені одному здається, що вони схожі, як рідні сестри", - написав в коментарях Віктор Трегубов. І не один він залишився при такій думці.

Користувачі також відзначили, що глава держави і перша леді виглядають добре, а також, знання з їх боку англійської мови викликає гордість.

"Обидві пари виглядають дуже красиво! Мене просто гордість охопила за наших", "Як приємно, що мій президент країни і перша леді знають англійську мову", "Це, мабуть, вперше в Україні, коли за них не соромно. Спасибі вам, що ви у нас такі", - відзначили в мережі.

"Елегантно, витончено, відмінно! Це мистецтво так виглядати в такому віці, гідно представляє Україну перша леді. І дуже талановита команда іміджмейкерів, що розробляє стиль для дружини президента. Найвищий рівень досконалості, милуюся", - похвалили Марину Порошенко.

"Пані Марина і сама як королева", "Наша леді нічим не поступається Летісії - така ж струнка. Красива і дуже приємна", - відзначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марині Порошенко 1 лютого виповнилося 56 років. У мережі показали самі жіночні образи першої леді.