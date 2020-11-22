Проста шкільна задача з математики спантеличила мережу: не всі змогли вирішити

Проста математична задача поставила в тупик багатьох користувачів мережі. В інтернеті сперечалися яким буде правильна відповідь в рівнянні – 6:2(1+2).

Завдання в Twitter опублікувала користувач iambuterastann. За кілька днів під постом набралося понад 11 тисяч коментарів і понад 38 тисяч поширень.

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі писали, що вірним буде відповідь 1, інші ж – 9. Перші так вирішували задачку: складали числа в дужках (1+2 = 3), потім множили результат на число перед дужкою (3*2 = 6), а в кінці ділили (6:6 = 1).

Ті, хто назвав цифру 9 вирішували задачу наступним способом: спершу склали числа всередині дужок (1+2 = 3), а потім помножили результат на отриману цифру перед дужкою (6:2 = 3) і отримали 3*3 = 9.

Пропонуємо вам вирішити задачу та свою відповідь написати в коментарях.

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