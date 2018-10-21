Прощавай, ''русскій мір''! Жителі Донбасу масово захотіли в Україну

За два останніх роки війни збільшилася кількість жителів окупованих Росією Донецької і Луганської області повернутися під контроль української влади.

Про це йдеться в ефірі програми "Донбас сьогодні". У Донецьку і Луганську провели соціологічне дослідження у 2016 та 2018 році.

Так, в 2016 році в Донецькій області цього хотіли 59%, в той час, як в 2018 - 63% респондентів. У свою чергу, в Луганській області кількість бажаючих вирватися з-під "русского міра" залишилася незмінною протягом двох років - 63%.

Не згодні були повернутися до України в 2016 році 37% в Донецькій області, проти 34% в 2018 році. У Луганській області таку позицію висловлювали два роки тому 31% опитаних проти 28% в нинішньому році. Люди прагнуть до миру, тому що Донбас виявився розірваним через агресію Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент України Петро Порошенко виключив сценарій силового звільнення Донбасу, підкресливши, що не хоче повторення Грозного.