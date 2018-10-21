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Прощавай, ''русскій мір''! Жителі Донбасу масово захотіли в Україну

26.5тЧитати матеріал російською

За два останніх роки війни збільшилася кількість жителів окупованих Росією Донецької і Луганської області повернутися під контроль української влади.

Про це йдеться в ефірі програми "Донбас сьогодні". У Донецьку і Луганську провели соціологічне дослідження у 2016 та 2018 році.

Так, в 2016 році в Донецькій області цього хотіли 59%, в той час, як в 2018 - 63% респондентів. У свою чергу, в Луганській області кількість бажаючих вирватися з-під "русского міра" залишилася незмінною протягом двох років - 63%.

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Прощавай, ''русскій мір''! Жителі Донбасу масово захотіли в Україну

Не згодні були повернутися до України в 2016 році 37% в Донецькій області, проти 34% в 2018 році. У Луганській області таку позицію висловлювали два роки тому 31% опитаних проти 28% в нинішньому році. Люди прагнуть до миру, тому що Донбас виявився розірваним через агресію Росії.

Прощавай, ''русскій мір''! Жителі Донбасу масово захотіли в Україну
Прощавай, ''русскій мір''! Жителі Донбасу масово захотіли в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент України Петро Порошенко виключив сценарій силового звільнення Донбасу, підкресливши, що не хоче повторення Грозного.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктсоціологічні опитування
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Всю вату гнать в Рашу
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6
1
Ященко Олег
Ященко Олег
Игорь Анатольевич, а еще через год Кацапстан будет лидировать в скачках на питухах из говна.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, вот иза таких как ты укростан сократился зачетыре года на 22человек. Ещё 2 года и Венгрия займет по Украины без одного выстрела.
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2
6
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Фейковая статья и фейковые данные! Кто проводил, где, какова выборка? Ни-хе-ра! А вот вам готовый результат! Я думаю, после всего случившегося, а так же в связи с "полной жопой" и бесперспективности в экономике Украины, более 90% опрошенных должны были отказаться от Украины.
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3
Ященко Олег
Ященко Олег
Michael Kuksov, спвсибо тебе за готовый результат. Возми с полки пирожок - социолог ты наш.
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3
0
Белый господин
Белый господин
Так дайте им то, что они просят и они вернутся. Русский язык и долой Бандеру. Больше им ничего вроде не нужно.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Ебанько Михуйло, правильно, нахуя им возвращатся в Путлеровскую пидоРасию.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Ященко Олег, Мудищенко ты.Нахуя им возвращаться к героизаторам живодёра и пидараса?
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