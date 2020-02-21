Пропагандистам не вдався "прорив" до Києва: з'ясувалося, хто вони. Фото

Пропагандистами, яких у п'ятницю, 21 лютого, не пустили в Україну для проведення лекції про маніпуляції, виявилися Дмитро Сидорін і Андрій Фрольченков, а також редакторка забороненого пошукача "Яндекс" Катерина Дементьєва.

Про це повідомив у Facebook засновник освітньої платформи "Свободная" і ексрадник глави МОЗ Дмитро Раїмов. Пропагандистів він назвав своїми постійними лекторами (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Сам Сидорін також показав фото з аеропорту "Жуляни" в Києві. "Ну ось і все. Депортували з України. Встигли на прощання Чернігівського нефільтрованого. 3 роки нев'їзний", – написав він під знімком із банками пива.

Пропагандистам не вдався "прорив" до Києва: хто вони Facebook Дмитра Сидорина

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі пропагандисти прилетіли з Мінська для проведення тренінгів про маніпуляції в ЗМІ. З'ясувалося, що один із прибулих лекторів співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Володимира Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем у питаннях інформаційної та кібервійни.

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