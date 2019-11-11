Головна Новини
11 листопада • оновлено в 23:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Агент ФСБ і маніпулятор!" Пропагандиста "покарали" на львівському телебаченні: відеофакт

2.2т
Читати матеріал російською

На львівському телебаченні поскандалили пропагандист Руслан Коцаба і координатор громадської організації Всеукраїнського волонтерського руху, ветеран АТО на Донбасі Тарас Єлейко.

Інцидент трапився в ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, журналіст і блогер Коцаба, якому раніше інкримінували державну зраду, заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен жорстко розібратися з протестувальниками проти розведення військ на Донбасі.

Новини
"Київ був би наш!" Пропагандист-утікач замарив про російські танки в Україні
Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні

Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні

Скріншот з відео

Противників Коцаба назвав ультрарадикалами і заявив, що вони наживаються на війні. "Якщо Зеленський із ними не розбереться, він не президент!" – висловився Коцаба.

"Ти агент ФСБ, брехун і маніпулятор, пропаг*ндон!" – крикнув йому Єлейко і схопив журналіста за вухо.

Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні

Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні

Скріншот з відео

Ведучий став на захист ветерана, закликавши проявити повагу до колишнього бійця. "Припиніть, ви не воювали!" – поставили на місце Коцабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандист Кремля, політолог ыз Донбасу Володимир Корнілов, який втік до Росії, похвалився паспортом РФ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Відведення військ на Донбасі російська пропаганда
Особа
Руслан Коцаба
Місце
Україна
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
4
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не знаю, откуда у этого журналиста такие железные нервы, но даже я не выдержала бы. Если бы этот вертлявый дрищ-атошник схватил меня за ухо, я бы точно разбила ему рожу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, адепты майдана продолжают преследовать журналистов и простых украинцев за то, что они имеют альтернативную точку зрения. Насаждение тоталитарного совка б.анд,ер.овск,ого типа в Украине теперь уже видно всем! Про европейский вектор развития Украины можно забыть.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel