"Агент ФСБ і маніпулятор!" Пропагандиста "покарали" на львівському телебаченні: відеофакт

На львівському телебаченні поскандалили пропагандист Руслан Коцаба і координатор громадської організації Всеукраїнського волонтерського руху, ветеран АТО на Донбасі Тарас Єлейко.

Інцидент трапився в ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, журналіст і блогер Коцаба, якому раніше інкримінували державну зраду, заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен жорстко розібратися з протестувальниками проти розведення військ на Донбасі.

Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні Скріншот з відео

Противників Коцаба назвав ультрарадикалами і заявив, що вони наживаються на війні. "Якщо Зеленський із ними не розбереться, він не президент!" – висловився Коцаба.

"Ти агент ФСБ, брехун і маніпулятор, пропаг*ндон!" – крикнув йому Єлейко і схопив журналіста за вухо.

Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні Скріншот з відео

Ведучий став на захист ветерана, закликавши проявити повагу до колишнього бійця. "Припиніть, ви не воювали!" – поставили на місце Коцабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандист Кремля, політолог ыз Донбасу Володимир Корнілов, який втік до Росії, похвалився паспортом РФ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал