"Агент ФСБ і маніпулятор!" Пропагандиста "покарали" на львівському телебаченні: відеофакт

На львівському телебаченні поскандалили пропагандист Руслан Коцаба і координатор громадської організації Всеукраїнського волонтерського руху, ветеран АТО на Донбасі Тарас Єлейко.
Інцидент трапився в ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, журналіст і блогер Коцаба, якому раніше інкримінували державну зраду, заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен жорстко розібратися з протестувальниками проти розведення військ на Донбасі.
Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні
Скріншот з відео
Противників Коцаба назвав ультрарадикалами і заявив, що вони наживаються на війні. "Якщо Зеленський із ними не розбереться, він не президент!" – висловився Коцаба.
"Ти агент ФСБ, брехун і маніпулятор, пропаг*ндон!" – крикнув йому Єлейко і схопив журналіста за вухо.
Пропагандиста Коцабу "покарали" на львівському телебаченні
Скріншот з відео
Ведучий став на захист ветерана, закликавши проявити повагу до колишнього бійця. "Припиніть, ви не воювали!" – поставили на місце Коцабу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандист Кремля, політолог ыз Донбасу Володимир Корнілов, який втік до Росії, похвалився паспортом РФ.
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