Промова Путіна на "Інтері": навколо показу ЧС-2018 розгорівся скандал

Показ телеканалом "Інтер" церемонії відкриття Чемпіонату світу-2018 в РФ, під час якої з промовою виступив голова Кремля Володимир Путін, повинен розцінюватися як пропаганда Росії і її лідера, тому канал повинен бути позбавлений ліцензії в Україні.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий волонтер Семен Кабакаєв.

За його словами, Інтер, транслюючи Путіна і футбол в РФ, "плюнув в черговий на всі етичні та моральні норми".

"Сьогодні мало відбутися засідання Нацради, з питання продовження ліцензії "Інтеру". Природно знову не відбулося. Вже четвертий раз поспіль. Мої джерела мені повідомили, що в наступний четвер також не засідання, тому що хтось із членів їде у відрядження. Я глибоко впевнений, що там тотальна корупція, покривання "Інтера" і їх господарів з РФ", - пише Кабакан.

Він нагадав, що, коли країна знаходиться в стані війни. Але в цей же час резидентура країни агресора вільно продовжує впливати на уми нашого населення, продовжуючи нести меседжі про "фашистів і хунті".

"А відповідальні органи влади просто ігнорують і не приходять на своє робоче місце. Сволота і покидьки з обох сторін. Хтось у владі думає, що він контролює ситуацію, граючи в такі ігри і беручи відкати?! Помиляєтеся! Якщо Путін захоче реваншу, він використовує всі інструменти. Якщо ви цього не розумієте, ви приречені. І у вас не буде більше такого шансу, як після Майдану. Громадянське суспільство не дасть вам другий шанс", - вважає Кабакан.

У свою чергу активіст руху "Відсіч" Сергій Оснач зазначив, що для Росії ЧС - це інструмент пропаганди, а "Інтер" свідомо виступив рупор Кремля в Україні.

"Але ж зрозуміло, що "Інтер" веде мовлення і транслює путінські промови не для патріотів, а для тих, на кого російська пропаганда впливає і хто вже незабаром прийде на вибори й голосуватиме, щоб було "как раньше". Існування в Україні таких телеканалів і сам факт трансляції з Росії чемпіонату та промови Путіна тільки посилює настрої інтерівських глядачів, що не така вже в нас і війна з Росією і що Путін – не таке вже й х-ло, а отже повернути дружбу й братерство "взад" – цілком можливо, нехай і без Криму й тисяч загиблих українців, загиблих "ни за что" на війні, яку не Росія, а київська хунта розв‘язала проти власного народу – саме в цьому глядачів переконує "Інтер" та й саме його існування ", - пише Оснач.

Інші користувачі також висловили своє невдоволення трансляцією промови Путіна, хоча знайшлися і ті, хто не бачить в цьому нічого поганого.

Нагадаємо, раніше була названа причина показу ЧС-2018 в Україні .