МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Промова Путіна на "Інтері": навколо показу ЧС-2018 розгорівся скандал

1.7тЧитати новину російською

Показ телеканалом "Інтер" церемонії відкриття Чемпіонату світу-2018 в РФ, під час якої з промовою виступив голова Кремля Володимир Путін, повинен розцінюватися як пропаганда Росії і її лідера, тому канал повинен бути позбавлений ліцензії в Україні.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий волонтер Семен Кабакаєв.

За його словами, Інтер, транслюючи Путіна і футбол в РФ, "плюнув в черговий на всі етичні та моральні норми".

Новини
Скандал з "Інтером" через ЧС-2018: телеканалу показали "футбол на крові". Фото і Відеофакт

"Сьогодні мало відбутися засідання Нацради, з питання продовження ліцензії "Інтеру". Природно знову не відбулося. Вже четвертий раз поспіль. Мої джерела мені повідомили, що в наступний четвер також не засідання, тому що хтось із членів їде у відрядження. Я глибоко впевнений, що там тотальна корупція, покривання "Інтера" і їх господарів з РФ", - пише Кабакан.

Він нагадав, що, коли країна знаходиться в стані війни. Але в цей же час резидентура країни агресора вільно продовжує впливати на уми нашого населення, продовжуючи нести меседжі про "фашистів і хунті".

"А відповідальні органи влади просто ігнорують і не приходять на своє робоче місце. Сволота і покидьки з обох сторін. Хтось у владі думає, що він контролює ситуацію, граючи в такі ігри і беручи відкати?! Помиляєтеся! Якщо Путін захоче реваншу, він використовує всі інструменти. Якщо ви цього не розумієте, ви приречені. І у вас не буде більше такого шансу, як після Майдану. Громадянське суспільство не дасть вам другий шанс", - вважає Кабакан.

У свою чергу активіст руху "Відсіч" Сергій Оснач зазначив, що для Росії ЧС - це інструмент пропаганди, а "Інтер" свідомо виступив рупор Кремля в Україні.

"Але ж зрозуміло, що "Інтер" веде мовлення і транслює путінські промови не для патріотів, а для тих, на кого російська пропаганда впливає і хто вже незабаром прийде на вибори й голосуватиме, щоб було "как раньше". Існування в Україні таких телеканалів і сам факт трансляції з Росії чемпіонату та промови Путіна тільки посилює настрої інтерівських глядачів, що не така вже в нас і війна з Росією і що Путін – не таке вже й х-ло, а отже повернути дружбу й братерство "взад" – цілком можливо, нехай і без Криму й тисяч загиблих українців, загиблих "ни за что" на війні, яку не Росія, а київська хунта розв‘язала проти власного народу – саме в цьому глядачів переконує "Інтер" та й саме його існування ", - пише Оснач.

Інші користувачі також висловили своє невдоволення трансляцією промови Путіна, хоча знайшлися і ті, хто не бачить в цьому нічого поганого.

Нагадаємо, раніше була названа причина показу ЧС-2018 в Україні .

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктФейки російських ЗМІ
Особи
Володимир ПутінСемен КабаканСергій Оснач
Місце
Україна
Об'єкт
телеканал Інтер
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
Я вам так скажу, никакие речи политиков не способны повлиять на разумного человека, если они не подкреплены реальными делами, вот например все российские либеральные СМИ имеют мизерную поддержку населения, так как являются лишь болтунами. А данное противостояние - не больше чем война за медиапространство украины. И не надо мне говорить про всепроникающую кремлевскую пропаганду. У меня самый главный в семье пропагандист это мой холодильник фирмы "Бош". Вот ему я верю, когда в нем пиво есть, и фирме "Бош" тоже.
Ответить
0
0

Наші блоги