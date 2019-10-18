Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 17:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Проклята війна!" Фото матері з убитою захисницею України зворушило мережу

2.7т Читати матеріал російською

У мережі опублікували зворушливе фото з похорону військової ЗСУ Ярославою Никоненко, яка загинула на Донбасі від кулі снайпера терористів.

Знімок в Facebook опублікував журналіст і волонтер Назар Приходько. На фото показана мати Никоненко, яка сидить біля труни загиблої доньки.

"Мама прощається з Ярославою Никоненко, яка загинула на фронтах Національно-визвольної війни 15 жовтня 2019 року. У 2015-му році, вона втратила на війні чоловіка, а тепер донька. Горе страшне", – йдеться в повідомленні.

Ярослава Никоненко

Ярослава Никоненко

Facebook \ В'ячеслав Непоп

Новини
"Нам не підходить!" В "ДНР" відреагували на амністію на Донбасі

Фото прощання з захисницею України зворушило мережу. Користувачі мережі писали слова співчуття родині вбитої Никоненко.

"Від болю можна позбутися розуму", "Яке горе, слова безсилі заспокоїти цю жінку, проклята війна", "Ненавиджу прокляту Росію, горіти в пеклі вбивцям", "Хіба можна уявити щось страшніше, ніж ховати своїх дітей. Проклята війна", "Зі святими упокій, Господи, душу загиблого воїна Ярослави в місці світлому, прохолодному, квітучому, де немає ні хвороби, ні печалі, ні печалі, а життя вічне. Амінь", – відзначали в соцмережах.

Прощання з Ярославою Никоненко

Прощання з Ярославою Никоненко

Facebook \ Назар Приходько

"Проклята війна!" Фото матері з убитою захисницею України зворушило мережу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня на Донбасі загинула військовослужбовець Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Відзначимо, що загибель української Ярослави Никоненко потрясла українських користувачів мережі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Донбас
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
25
12
Смішно
1
Цікаво
31
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Для матери горе,это понятно.Только причем здесь Россия,когда ее по пьяни побратим пристрелил?Конечно,матери этого не расскажешь.Хотя,думаю,благословляла мужа и дочь на борьбу с неверными.Вот и получила свое.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пожилую женщину искренне жаль. Не дай Бог хоронить ребёнка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
70rus xxx, к сожалению, этой девушке давно не 3 годика было, когда можно взять за ручку и отвести, куда надо. Самое ужасное, что конца этому не видно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Кристина Стефанова, так она не в школу ее отпускала,как и мужа,а людей убивать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Гэй хлопци, а шо уси бравые козаки спетляли до Полшчы мыть панских унитазов, шо приходится бабам войувать? Дальше детей будете посылать или уже воюют?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel