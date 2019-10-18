"Проклята війна!" Фото матері з убитою захисницею України зворушило мережу

У мережі опублікували зворушливе фото з похорону військової ЗСУ Ярославою Никоненко, яка загинула на Донбасі від кулі снайпера терористів.

Знімок в Facebook опублікував журналіст і волонтер Назар Приходько. На фото показана мати Никоненко, яка сидить біля труни загиблої доньки.

"Мама прощається з Ярославою Никоненко, яка загинула на фронтах Національно-визвольної війни 15 жовтня 2019 року. У 2015-му році, вона втратила на війні чоловіка, а тепер донька. Горе страшне", – йдеться в повідомленні.

Ярослава Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Фото прощання з захисницею України зворушило мережу. Користувачі мережі писали слова співчуття родині вбитої Никоненко.

"Від болю можна позбутися розуму", "Яке горе, слова безсилі заспокоїти цю жінку, проклята війна", "Ненавиджу прокляту Росію, горіти в пеклі вбивцям", "Хіба можна уявити щось страшніше, ніж ховати своїх дітей. Проклята війна", "Зі святими упокій, Господи, душу загиблого воїна Ярослави в місці світлому, прохолодному, квітучому, де немає ні хвороби, ні печалі, ні печалі, а життя вічне. Амінь", – відзначали в соцмережах.

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ Назар Приходько

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня на Донбасі загинула військовослужбовець Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Відзначимо, що загибель української Ярослави Никоненко потрясла українських користувачів мережі.

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