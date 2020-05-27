Прохолодно, але може припекти: синоптик розповів, яким буде червень в Україні

У червні очікується погода в межах норми з прохолодною першою декадою, але іноді температура може різко підніматися вгору.

Про це заявив начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Владислав Білик, передає Українське радіо. За його словами, у травні погода була нормальною, але на Півдні було досить мало дощів.

"Травнева погода близька до норми. Просто ми звикли, що за останні 20 років травень був досить теплим, вище кліматичної норми. Тому для українців він виявився незвичайним і холодним. За кількістю опадів, то їх усе ще мало і залишається загроза посухи в південних регіонах нашої країни. В інших регіонах норма опадів випала", – зазначив Владислав Білик.

У червні погода не буде істотно відрізнятися. Перша декада місяця буде достатньо холодною, а середньомісячна температура буде коливатися в межах 18-22 градусів, іноді піднімаючись аж до +39.

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"Перший місяць літа буде схожим на травень, тобто не буде істотно відрізнятися від норми. Залежно від регіону, можливі коливання в межах одного градуса. Зазвичай червень досить прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, то кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде досить прохолодною, особливо порівняно з минулим роком. Але опадів буде менше", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2050 року кліматичні пояси в світі змістяться і в Києві погода стане як в австралійській столиці Канберрі.

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